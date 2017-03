Gelukkige overwinning Eenrum

Eenrum boekte zondagmiddag een belangrijke zege in de strijd om het kampioenschap in 5D. In en tegen Harkstede werd het na een bedroevend slechte eerste en een duidelijk betere tweede helft een gelukkige 2-1 zege voor de Eenrumers.Al in de vierde minuut van de wedstrijd tegen Harkstede kwam Eenrum op voorsprong door een treffer van Michel Maggi. Na deze snel verkregen voorsprong zakte de formatie van trainer Ronald Bouwman echter ver terug en waren het de gastheren die meer grip op de wedstrijd kregen. Er kwamen in deze eerste helft dan ook een viertal kansen voor de gastheren op in eerste instantie de gelijkmaker. Gelukkig voor de Eenrumers wist Harkstede daar maar een van te benutten zodat de rust aanbrak met een 1-1 stand op het scorebord. In de pauze werd er even een stevig woordje gesproken in de kleedkamer van de gasten. Dat zorgde dat er een duidelijk feller Eenrum uit de kleedkamer kwam voor een tweede helft die een totaal ander beeld liet zien. De roodbaadjes waren nu de bovenliggende partij tegen een thuisploeg die zich na de rust maar weinig meer wist te creëren. Iets wat Eenrum ook niet echt lukte zodat het er naar uitzag dat het duel in een onbeslist zou eindigen. In de 85minuut kwam daar toch nog verandering in toen Bas Hamminga de 1-2 op het scorebord schoot. De thuisploeg had vervolgens nog tien minuten om deze achterstand weg te werken. Maar de Eenrumers kwamen in de resterende minuten niet echt meer in moeilijkheden zodat het met een, volgens Ronald Bouwman, gelukkige zege huiswaarts keerde. ,,We speelden in de eerste helft echt slecht en we mochten blij zijn dat het toen nog 1-1 stond. En na de rust wisten we gelukkig nog een keer te scoren tegen een Harkstede dat het ons na de rust niet echt lastig meer kon maken.”