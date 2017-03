Tynaarlo kijkt na zege weer omhoog

Tynaarlo ging zondagmiddag op bezoek bij het laag geklasseerde Woltersum. Na de zeven klapper van vorige week tegen Yde de Punt , was nu Woltersum het doelwit van de groen / witte brigade van trainer Jan Hollander.Na een sterk begin stond Tynaarlo na zeven minuten al op 0-1 door Wouter Schenk. Tynaarlo bleef de betere ploeg, en in de 15minuut was het Jeroen Klaassens die Tynaarlo al in veilige haven bleek te brengen door de 0 - 2 binnen te tikken. Dat de jonge selectie van Hollander gretig was, bleek na 34 minuten, toen opnieuw Wouter Schenk 0 - 3 liet aantekenen. Dat zorgde voor een zeker lijkende voorsprong maar Woltersum trainer Chris Vorenhout wist zijn mannen in de rust nog zover te krijgen dat ze er weer in gingen geloven. Tynaarlo kwam daardoor in de tweede helft wat meer onder druk te staan en door een strafschop kwam Woltersum terug tot 1-3.. Trainer Hollander moest vervolgens om privéreden een half uur voor het einde weg, waarna elftal Leider Bert de Boer even de zaken over moest nemen. Tynaarlo wist zich toch weer wat onder de druk uit van de thuisploeg uit te spelen en kreeg na 82 minuten loon naar werken toen Marcel Drent aan alle onzekerheid een einde maakte, en de welverdiende 1 - 4 binnen tikte. Al met al een verdiende overwinning voor Tynaarlo , aldus Bert de Boer die wel vond dat Tynaarlo meer tegen zichzelf liep te voetballen dan tegen Woltersum. ,,Dat zal volgende week echt beter moeten wanneer we gastheer zijn van Eenrum . Want anders zie ik ons dat duel absoluut niet winnen,” aldus De Boer.