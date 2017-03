Onterecht verlies Zeester

Zeester ging zaterdag op bezoek bij kampioenskandidaat GSVV. In Gerkesklooster lieten de Zoutkampers een prima indruk achter en hielden en stond het in de 65minuut nog 1-1. Maar uiteindelijk was het de thuisploeg die er met een onverdiende 3-1 zege vandoor ging.Zeester had het nodige vertrouwen getankt in het duel van een week eerder tegen Ezinge. De Zoutkampers begonnen dan ook voortvarend aan het duel in Gerkesklooster waar de thuisploeg in het begin van de wedstrijd duidelijk moeite mee had. Het duurde tot dan ook tot de 20minuut voor er in Gerkesklooster werd gescoord en Marco Kooistra namens de thuisploeg doel trof. Tien minuten later stond het weer gelijk toen Marco Dijkstra de 1-1 op het scorebord schoot. Via Henri Nienhuis kreeg Zeester vervolgens een enorme kans op de 1-2 maar de middenvelder werd stevig onderuit geschoffeld door van de verdedigers van de thuisploeg. Een actie waarbij minimaal een gele kaart niet had misstaan maar die door de onpartijdige werd weggewuifd. Na de rust kwam Gerkesklooster in de 66minuut op een 2-1 voorsprong. Een treffer waar duidelijk een buitenspelsituatie aan vooraf ging. Maar ook nu trok de arbiter zijn eigen plan en werd de treffer goedgekeurd. Zeester ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker wat voor GSVV reden was om dete hanteren. Zo werd Cees de Jong bijna de wedstrijd uitgeschopt waarbij direct rood de enige strafmaat zou zijn geweest. Het bleef echter bij een gele kaart die werd gegeven omdat de bank van Zeester de arbiter even duidelijk maakte dat het wel een keer tijd werd dat hij ging optreden. In de slotfase wisten de gastheren uiteindelijk nog een derde keer te scoren waardoor het, volgens teamleider Andries Zuidersma, een onterechte 3-1 nederlaag werd. ,,Er had absoluut meer ingezeten. Wanneer de arbiter naar eer en geweten had gefloten waren er zeker twee spelers van GSVV met een rode kaart van het veld gestuurd en waren we met minimaal een punt huiswaarts gekeerd.”