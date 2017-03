VV Winsum fors onderuit.

VV Winsum ging zondagmiddag weer fors onderuit. In Haulerwijk werd het tegen de plaatselijke hoofdmacht uiteindelijk een 6-1 nederlaag voor de Winsumers die na vijfenveertig minuten nog maar tegen een 1-0 achterstand aankeken.Het wordt een eentonig verhaal maar Willem Kluin moest als trainer van VV Winsum-zondag ook voor het uitduel tegen Haulerwijk weer improviseren. Want weer waren er een aantal spelers niet beschikbaar zodat Kluin zondag precies elf vierde klasse waardige spelers tot zijn beschikking had. Ondanks deze magere bezetting gaven de Winsumers in de eerste helft prima partij. Het duurde namelijk tot aan de 38minuut voordat er een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord kwam te staan. Dit werd vervolgens ook de ruststand na een helft waarin de thuisploeg wel de nodige kansen op meer goals kreeg maar daar niets mee deed. Iets wat na de rust anders ging. In de 47minuut scoorde de thuisploeg namelijk de 2-0 en vervolgens was het verzet van de bezoekers gebroken. In het verdere verloop van de tweede helft scoorde Haulerwijk nog vier keer en zorgde Tim Spijk in de slotfase voor de eretreffer voor de Winsumers die door deze twaalfde nederlaag op rij nu in theorie de rode lantaarndrager in zondag 4B zijn.