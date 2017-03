Puntendeling De Heracliden en Onstwedder Boys.

De Heracliden ging zaterdag voor zijn zestiende competitietreffen op bezoek bij nummer vijf Onstwedder Boys. In Onstwedde werd het een 2-2 gelijkspel voor de ploeg uit Uithuizermeeden die na vijfentwintig minuten spelen al met 0-2 aan de leiding ging.In zijn strijd om uit de degradatiezone te komen moest De Heracliden zaterdag op bezoek bij het altijd lastig te bespelen Onstwedder Boys. Maar deze keer zag het er al snel in de wedstrijd goed uit voor de bezoekers. In de 12minuut zorgde Frank de Boer namelijk voor vroege 0-1 voorsprong. Deze snelle voorsprong zorgde duidelijk voor vertrouwen bij de ploeg van trainer Kees Pranger. Een trainer die zag dat zijn team, door weer een goal van Frank de Boer in de 25minuut zelfs op 0-2 kwam. Na deze tweede goal van De Heracliden ging de thuisploeg opportunistischer spelen en werd veelvuldig de lange bal gehanteerd. Dat zorgde uiteraard voor meer druk op de verdediging van de gasten die dan ook moesten toestaan dat de thuisploeg in de 35minuut terugkwam tot 1-2. Dit werd vervolgens ook de ruststand in Onstwedde waar na de pauze maar weinig aan het spelbeeld veranderde. De thuisploeg bleef met lange ballen proberen De Heracliden onder druk te zetten en slaagde daar steeds beter in. Dat zorgde dat er ,met nog een kwartier te spelen, een 2-2 stand op het scorebord kwam te staan. Bij weer een diepe bal van de gastheren werd er onvoldoende ingegrepen door de complete defensie van de bezoekers wat door Rutgert Tipker genadeloos werd afgestraft. Na de gelijkmaker kregen beide teams vervolgens nog ieder een paar kansen op de winnende treffer maar uiteindelijk bleef het bij een 2-2 gelijkspel wat volgens Kees Pranger wel een terechte afspiegeling van het spelbeeld was. ..We kwamen wel snel op voorsprong maar de druk van Onstwedder Boys werd daarna steeds groter waaruit zij, gelukkig voor ons, maar twee keer uit wisten te scoren.”