EKC dames verdiend langs Groen Geel.

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdagmiddag 4 maart in Kloosterburen tegen het hoger geklasseerde GV Groen Geel uit Groningen. Uit had EKC met 1-1 gelijk gespeeld maar nu was alleen een overwinning voldoende om uit de degradatiezone weg te komen.Onder leiding van scheidsrechter H. Luit uit Eenrum was EKC in de eerste helft de bovenliggende partij en kreeg het ook kansen maar het afwerken daarvan lukte niet. Het was juist Groen Geel dat na 10 minuten de leiding nam toen de eerste de beste kans die ze kreeg via de paal binnen vloog: 0-1. Dus liep EKC weer achter de feiten aan. De thuisploeg probeerde natuurlijk terug te komen maar kreeg in de 23e minuut wederom een tegenslag te verwerken toen aanvalster Marjon Bos uitviel en vervangen moest worden door Minke Toonder. EKC deed verwoede pogingen om voor de rust nog langszij te komen maar het mocht niet gelukken. Ook liep de thuisploeg herhaaldelijk – al dan niet terecht – in de buitenspelval van Groen Geel. Aan de andere kant moest EKC ook oppassen voor de aanvallen van de stadjers maar echt gevaarlijk werden deze niet behoudens een verrassend schot in de 40e minuut die door keepster Nicky Bos gestopt werd, Zo stond het bij de rust nog 0-1.Na de rust toog EKC gelijk weer naar voren en kwam – na enkele gemiste mogelijkheden – in de 51e minuut langszij. Een corner van Michelle Koster werd door de keepster van Groen Geel weg gestompt maar voor de voeten van Irene Bos die zich dit buitenkansje niet liet ontgaan: 1-1. EKC wilde meer maar het was weer verrassend Groen Geel dat in de 57e minuut ineens doorbrak en de leiding nam: 1-2. Nu moest EKC weer komen en onderhand beletten dat Groen Geel verder zou uitlopen. De betere kansen waren voor EKC maar vooralsnog werden deze niet benut. In de 69e minuut viel de niet fitte Michelle Koster uit en werd vervangen door EKC 2-speelster Marijn Nienhuis die een verdienstelijke wedstrijd speelde. EKC bleef knokken en kwam in de 71e minuut wederom weer langszij. Een vrije trap van Janet Toonder op randje rechter 16meter-lijn werd voor het doel gebracht. De bij de eerste doelpaal geposteerde Marijn Nienhuis leidde dermate de aandacht van de keepster en de Groen Geel-defensie af dat vanuit een trio koppers daarnaast Rebecca Postma uiteindelijk raak kopte: 2-2. Nu wilde EKC ook de volle drie punten binnen halen. Het zette alles op alles om dat te verwezenlijken ondertussen zich Groen Geel van het lijf houdende. Uiteindelijk lukte dat in de 77e minuut. Sarah Rijzinga wilde aanvankelijk scoren maar raakte al liggend in een wirwar van Groen Geel-speelsters en keepster verwikkeld. Vervolgens had de keepster van Groen Geel de bal niet klemvast waarvan Emma Postma wist te profiteren: 3-2. In de resterende tijd probeerden beide partijen nog te scoren maar met veel strijd en karakter bleef EKC overeind en pakte zo de volle drie punten wat gezien de verdere uitslagen in deze klasse zeker nodig was. Komende zaterdag gaat het uit tegen VIOD 2 in Driesum.10. Groen Geel 0-1; 51. Irene Bos 1-1; 57. Groen Geel 1-2; 71. Rebecca Postma 2-2; 77. Emma Postma 3-2.H. Luit (Eenrum)Irene Bos, Michelle Koster (69. Marijn Nienhuis), Emma Postma, Nicky Knol, Nicky Bos, Rebecca Postma, Marjon Bos (23. Minke Toonder), Wendy Reitsma, Gretha Annema, Sarah Rijzinga, Janet Toonder.