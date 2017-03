EKC 2 onderuit tegen Knickerbockers 7

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdagmiddag 4 maart in Kloosterburen tegen het 7e studententeam van GSVV The Knickerbockers (TKB) uit Groningen.EKC speelde met invalsters maar toch speelde men een aantrekkelijke wedstrijd. De ploeg kon aardig meekomen met een sterker TKB maar mist voorin een echte afmaakster. Charlotte van Dort en Romy Rijzinga kwamen daarvoor nog het dichtst in de buurt maar Rijzinga stuitte op de keepster en Van Dort testte het ijzer van de paal. Toch wist TKB lange tijd geen opening te forceren maar in de 22e minuut nam ze alsnog de leiding. Een hoog schot vanaf het middenveld zeilde over het net te ver uit haar doel staande Miranda Mennes net in het doel: 0-1. EKC probeerde wat terug te doen maar had het ook druk met het afstoppen van de TKB-aanvallen. Zo stoorde Iemke Jongsma dermate goed dat een TKB-schot naast ging. Na ongeveer een half uur kwam EKC wat meer opzetten. Charlotte van Dort brak in de 38e minuut alleen door maar stuitte op de TKB-keepster. Tot de rust bleef het bij de 0-1. In de rust kwamen enkele speelsters van het MC-elftal van Eenrum EKC versterken zodat het nu met meer mankracht aan de tweede helft kon beginnen.De MC-meisjes hadden met 5-1 gewonnen en het leek alsof ze deze flow meenamen naar deze wedstrijd want na 4 minuten spelen kwam EKC langszij. Charlotte van Dort vond Malyn van der Tuuk die zich door de TKB-defensie werkte en de 1-1 noteerde. Helaas nam TKB een minuut hierna alweer de leiding door een communicatiefout tussen keepster Miranda Mennes en verdedigster Berdien Bartelds: 1-2. Dit was nog geen overbrugbare achterstand dus EKC deed er van alles aan om toch weer gelijk te komen. Echter een corner en een vrije trap van Romy Rijzinga werden door TKB weggewerkt. De thuisploeg mistte stootkracht voorin en zag TKB na een goed geplaatst schot in de 75e minuut op 1-3 komen. EKC probeerde het nog wel maar het mocht niet meer gelukken terwijl TKB er ook niet meer door kwam maar met 1-3 wel de volle drie punten naar Groningen meenam. Toch waren de coaches van EKC 2 niet ontevreden. Beiden zag progressie in het spel en de uitslag viel nu ook veel lager uit dan in eerdere wedstrijden. Komende zaterdag wacht echter de zware wedstrijd tegen koploper VVSV’09 uit Ulrum, aanvang 13.30 uur, Sportpark Eenrum.EKC 2 – GSVV The Knickerbockers 7 1-3 (0-1). 22. TKB 0-1; 49. Van der Tuuk 1-1; 50. TKB 1-2; 75. TKB 1-3.Scheidsrechter: I. Vos (Wehe-den Hoorn)EKC 2: Miranda Mennes, Charlotte van Dort, Inge Mulder, Marijn Nienhuis, Romy Rijzinga, Iemke Jongsma, Iris Knol, Berdien Bartelds, Maaike Adema, Sanne Werkman, Malyn van der Tuuk, Veerle Oosterbeek, Eva Pijpst