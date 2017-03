Drachtster Boys wint opnieuw overtuigend

Na een competitievrije week mocht Drachtster Boys op vrijdag 3 maart aantreden tegen de dames van Hovocubo uit Zwaag NH.Drachtster Boys begon sterk aan de wedstrijd en maakte een frisse en scherpe indruk. De vrouwen uit Drachten stonden na vijf minuten reguliere speeltijd al met maarliefst 5-0 voor. Esther van Toledo liet zien in bloedvorm te verkeren. Zij scoorde driemaal in deze openingsfase. De andere twee goals kwamen op naam van Lotte Donath en Jessie Prijs.Hovocubo begon gedurfd aan de wedstrijd en probeerde Drachtster Boys vroeg onder druk te zetten. Dit strijdplan kwam hen echter duur te staan.In de 9minuut zette Marian Meijer op aangeven van Esther van Toledo de 6-0 op het scorebord. In de slotfase van de eerste helft wist Drachtster Boys de score verder uit te breiden naar 8-0 door doelpunten van Bernou Hijlkema en Lotte Donath.Na een spectaculaire eerste helft met veel doelpunten zette Esther van Toledo haar goede spel voort in de tweede helft. Op aangeven van Sanne Bijlstra scoorde van Toledo haar vierde van de avond. Jessie Prijs maakte de 10-0 en enkele minuten later maakte Lotte Donath haar derde van de wedstrijd,; 11-0. Suzanne Deckers redde de eer voor Hovocubo door in de 12minuut van de tweede helft de 11-1 te maken. Het slotakkoord was voor goudhaantje van Toledo. Zij maakte de twaalfde en tevens laatste goal voor de vrouwen uit Drachten. Door betrokken te zijn bij maarliefst negen treffers liet zij zien van grote waarde te zijn voor Drachtster Boys.Volgende week krijgt Drachtster Boys de nummer 2 KTP Nieuw Roden op bezoek.