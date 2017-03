Assistent-scheidsrechter benadeelt VV Winsum

Sander Smit ziet dat in een duel om de bal Leon van Dijk bovenop zijn teamgenoot Pierre Makon valt.

VV Winsum-trainer Willem Kluin kon voor het duel tegen Surhuisterveen eindelijk eens over een team beschikken wat bestond uit spelers die vierde klasse waardig waren. Kluin had de laatste tien duels steeds moeten improviseren en hopen dat hij op de wedstrijddag over in ieder geval elf spelers kon beschikken. ,,Dat heeft inderdaad een paar maanden zo geduurd maar vandaag staat er weer een team wat in de vierde klasse uit de voeten kan. Daar wil ik niemand mee tekort doen want alle spelers die ons de laatste tijd gesteund hebben verdienen alle respect. Maar om een goed resultaat neer te kunnen zetten is er meer nodig dan waar we de laatste tien duels mee moesten spelen. Of een stunt er inzit durf ik niet te zeggen maar ik hoop oprecht dat we het Surhuisterveen vanmiddag lastig kunnen maken, aldus een strijdvaardige Willem Kluin.



Na een beginfase waarin beide teams eerst een wat afwachtende houding aannamen was de eerste grote kans in de wedstrijd voor de gastheren. Dennis Abbas brak in de 9e minuut door de verdedigingslinie van de gasten. In plaats van dat Abbas de bal doorspeelde naar de volledig vrijstaande Tim Spijk ging hij voor eigen succes maar zag zijn schot naast gaan. Bij een volgende aanval van de Winsumers ging assistent-scheidsrechter Van der Meer van Surhuisterveen in de fout. De Fries vlagde voor buitenspel terwijl alles en iedereen die op gelijke hoogte stond kon zien dat zijn waarneming niet klopte. Nog geen twee minuten later was het van hetzelfde laken een pak. Weer ging bij een dreigende aanval van de thuisploeg de vlag omhoog. En weer was dit de waarheid niet waardoor arbiter Hansen uit Delfzijl zich even bij zijn assistent meldde. Hansen liet even duidelijk horen dat hij van dit soort praktijken van een assistent niet gediend was. Bij weer een volgende aanval van de thuisploeg bleek dat de woorden van de onpartijdige maar weinig indruk op de echt gemeen vlaggende Van der Meer hadden gemaakt. Want weer gooide hij zijn vlag de lucht in toen Bryan Meijer in een kansrijke situatie kwam en wat nooit buitenspel kon zijn. Onpartijdige Hansen was nu echt klaar met de ‘steun’ van zijn assistent en gaf aan de aanvoerder van Surhuisterveen te kennen dat er een andere assistent moest komen. Een beslissing die bij de bank van Surhuisterveen niet eens voor protesten zorgde. Dit was duidelijk een teken aan de wand want ook de bank van de gasten begreep dat wat Van der Meer deed te schandalig voor woorden was. Na dat er een nieuwe assistent was geïnstalleerd ging het duel verder met een VV Winsum als bovenliggende partij. De gastheren hielden namelijk niet alleen keurig stand tegen kampioenskandidaat maar waren ook aanvallend gevaarlijker dan de bezoekers. Zo ging in de 35e minuut een schot van Tim Spijk maar net naast het doel en even later waren de Winsumers weer dicht bij de openingstreffer. Tim Spijk bracht de bal fraai voor het doel van de bezoekers waar Erwin Venema de bal vervolgens een vreemde curve meegaf. Een curve die er helaas voor zorgde dat de bal voor de thuisploeg precies de verkeerde kant opdraaide. Zo stond richting de slotfase van een als kijkspel aantrekkelijke eerste helft nog steeds 0-0 en liet Surhuisterveen in niets liet zien dat het tot een van de titelkandidaten in zondag 4B behoord. De gasten hadden het de thuisploeg namelijk absoluut nog niet moeilijk gemaakt zodat iedereen dacht dat er met een brilstand gerust zou worden. Maar in de extra tijd van de eerste helft kwam daar toch nog verandering in toen spits Leon van Dijk opeens voor doelman Marko Stoepker opdook. De Winsumer goalie wist echter op formidabele wijze redding te brengen door de bal tot corner te tikken. Een corner die werd genomen door Bart Cazemier en die bij de eerste paal werd binnengetikt door een volledig vrijstaande Leon van Dijk werd binnengetikt: 1-0.



Na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De thuisploeg bleef goed meedoen en creëerde zich direct weer een paar mogelijkheden op de gelijkmaker. Waar in de 50e minuut Tim Spijk al een mogelijkheid kreeg om de 1-1 te scoren was het twee minuten later Brian Meijer die voor de Winsumers wel raak schoot. Tim Spijk werd door de in de tweede helft te onopvallend spelende Dennis Abbas goed aangespeeld. De spits, die na langdurig blessureleed enkele weken geleden zijn rentree weer heeft gemaakt, legde de bal goed breed om Brian Meijer die de bal vervolgens beheerst in de verre hoek schoot: 1-1.



Na deze op dat moment terechte gelijkmaker voerde Surhuisterveen het tempo wat op en kwam de defensie van de thuisploeg even wat meer onder druk te staan. Het was nu even vrouwen en kinderen eerst in de defensie van de gastheren die zich echter kranig weerden. Maar in de 65e minuut ging het echter toch fout toen Pierre Makon volledig mistrapte en Bart Cazemier in balbezit kwam. De middenvelder kon vervolgens rustig aanleggen voor een gericht schot waar doelman Marko Stoepker kansloos op was: 2-1.



Na de tweede treffer van de bezoekers probeerde VV Winsum vervolgens dapper om weer naast hun Friese opponenten te komen maar de krachten vloeiden steeds meer weg bij de thuisploeg dat in de tweede helft tegen een vervelende wind in moest voetballen. Doordat ook Surhuisterveen niets meer liet zien wat op aanvaardbaar voetbal leek bleef het dan ook bij een nipte 1-2 nederlaag voor de Winsumers die zondagmiddag duidelijk werden benadeeld door de assistent-scheidsrechter van de gasten.



VV Winsum-Surhuisterveen: 1-2(0-1)



45+2. Van Dijk 0-1, 52. Meyer 1-1, 62. Cazemier 1-2



Scheidsrechter: J.H. Hansen (Delfzijl)



Gele kaarten: Hamstra, De Jong(Surhuisterveen)



VV Winsum: Stoepker; Werkman, Magnin, Makon, Wit; Smit, Ebobisse, Abbas; Venema, Spijk, Meijer(87.De Vries).



Surhuisterveen: De Haan; Walda, Fokkinga, Hollema, Veenstra; De Jong, Van Dijk, Joeri Feenstra; Cazemier, Sjoerd Feenstra, Graeler.



Duidelijk benadeeld:



Willem Kluin was na afloop helder in zijn commentaar: ,, We zijn in de eerste helft een paar keer duidelijk benadeeld door een wel heel erg onsportieve assistent-scheidsrechter. Want voetballend waren we in de eerste helft de bovenliggende partij. In de tweede helft werd het lastiger omdat we de sterke wind tegen hadden. Maar als ik heel eerlijk ben hadden we zeker een punt verdiend maar we zijn bestolen door een niet eerlijke vlaggenist.”





