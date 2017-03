Zeester in prachtig spektakelstuk langs Ezinge (2)

Na ruim een uur spelen stond het in Zoutkamp in de streekderby tussen Zeester en Ezinge 1-3 en moest de thuisploeg door een rode kaart voor Steffan Knol met een man minder verder. Toen de kruitdampen van het laatste half uur waren opgetrokken stond het echter 5-3 voor de thuisploeg waar gezien de totale ineenstorting van bezoekers niks op af te dingen viel in een streekderby die als kijkspel een hele ruime voldoende scoorde.Rond 11.30 uur was er nog niets aan de hand in Zoutkamp want het hoofdveld op sportpark Toercamp lag er prima bij. Maar op dat moment begon het ook in Zoutkamp te regenen zodat het rond 13.30 uur nog even spannend werd of de streekderby tussen Zeester en Ezinge wel gespeeld kon worden. Maar even later gaf scheidsrechter Jaap Drost uit Blije na een grondige inspectie groen licht voor het doorgaan van het duel in, zoals een toeschouwer het opmerkte, de kelder van het amateurvoetbal. Een kelder waar mooie dingen kunnen gebeuren want al in de tweede minuut van de wedstrijd kregen de toeschouwers een formidabel doelpunt te zien. Ewold Staal kreeg alle ruimte van de Zeester-defensie om een voorzet af te leveren richting spits Jasper Dijkstra. Wat volgde was een fantastische omhaal, door een vrouwelijke aanhanger van de thuisploeg eengenoemd, waar Zeester-doelman Martijn Wieringa het antwoord op schuldig moest blijven en wat dus de 0-1 betekende. Deze snelle openingstreffer maakte weinig los bij de thuisploeg want in de 15minuut had het ook gewoon 0-2 kunnen staan. De defensie van de withemden stond duidelijk niet goed opgesteld toen Jasper Dijkstra met een mooie pass Wiebe Leistra op avontuur stuurde. De middenvelder zag zijn inzet echter naast gaan. In de 26minuut was er eindelijk een eerste kans voor de thuisploeg maar ook Henri Nienhuis zag zijn schot net naast het vijandelijk doel gaan. Twee minuten stond het 0-2 in Zoutkamp en weer zag de defensie van de Zoutkampers er niet goed uit. Weer werd er te slap ingegrepen waar Ewart Gerritsen beheerst van wist te profiteren. Vervolgens kwamen er wel wat kansjes voor Zeester, zo kopte Jordi Knol uit een voorzet van Henri Nienhuis net naast, maar aanvallend was het onvoldoende wat de gastheren lieten zien. Op slag van rust kwam Zeester toch wat terug in de wedstrijd Danny Beerda speelde op het middenveld Marco Dijkstra goed aan. Dijkstra wist vervolgens Vince van der Veen te bereiken die even later doelman David van den Berg kansloos liet:1-2.Duidelijk werd na de eerste helft echter wel dat er in de tweede helft bij de thuisploeg uit een ander vaatje getapt moest worden dan voor de rust. Iets wat trainer Willem Pettinga zijn mannen in de rust ook even duidelijk had gemaakt. De Zoutkampers begonnen namelijk duidelijk feller aan de tweede helft en de eerste kans was dan ook voor ‘kilometervreter’ Cees de Jong die zijn uithaal echter net over het doel van Ezinge zag scheren. In de 55minuut had Ezinge vervolgens op 1-3 kunnen komen wanneer Ewart Gerritsen even wat koelbloediger was geweest. Gelukkig voor de thuisploeg schoot de aanvaller iets te gehaast zodat het voorlopig bij een stand van 1-2 bleef. Dit duurde echter maar even want twee minuten later werd het wel 1-3. Niet goed ingrijpen van de Zeester-defensie zorgde dat de bal tot twee keer toe bij Jordi Huizing kwam. Waar Jan Wouter Zwart de eerste inzet nog kon pareren was ook hij kansloos op de tweede inzet van de jonge middenvelder. In de 66moest Zeester vervolgens met tien man verder toen Steffan Knol met direct rood kon vertrekken. Ewart Gerritsen brak weer eens door de boterzachte defensie van de thuisploeg en werd als doorgebroken speler aangetikt door Steffan Knol. Arbiter Drost was direct helder in zijn beslissing en trok de rode kaart waar velen van vonden dat dit een te zware straf genoemd mocht worden. Vreemd genoeg gingen bij de thuisploeg daarna figuurlijk de mouwen omhoog en twee minuten later stond het opeens 2-3. Na een overtreding op Jelte Toxopeus mocht Vince van der Veen op twintig meter van het doel van Ezinge een vrije trap nemen die snoeihard tegen de touwen ging. In de 72minuut kwam Zeester zelfs op 3-3 door een fraai afstandsschot van weer Vince van der Veen die door de defensie van de gasten geen strobreed in de weg werd gelegd. Weer drie minuten later was het weer raak in Zoutkamp toen de bal op de stip ging. Vince van der Veen werd net binnen de beruchte lijnen onderuit gehaald en arbiter Drost wees naar de stip. Uiteraard kwamen er protesten van de Ezingers, wat aanvoerder Jasper Dijkstra een gele kaart opleverde, maar Drost bleef bij zijn besluit. Vince van der Veen belastte zich met de strafschop maar zag dat David van den Berg de bal uit de linkerbenedenhoek tikken. Helaas voor de goalie reageerde Marco Dijkstra als eerste op de in het veld terugstuitende speeltuig en bracht de stand op 4-3. Dit was uiteraard een domper voor Ezinge dat vanaf de rode kaart voor Knol totaal niet meer in de wedstrijd zat. Trainer Argus mocht langs de lijn de nodige meters maken, binnen de lijnen maakten zijn pupillen geen meters meer want daar werden de conditionele problemen steeds groter. Aanvallend maakte Ezinge namelijk helemaal niets meer klaar tegen een Zeester dat zijn tegenstander opeens alle hoeken van het veld liet zien. Het was daarom ook helemaal niet vreemd dat het de thuisploeg was die voor het slotakkoord zorgde. Danny Beerda ontving in de 87minuut de bal van Jelte Toxopeus. Beerda speelde de bal puur op intuïtie richting een positie waar hij zijn teamgenoot Vince van der Veen verwachtte en die daar ook daadwerkelijk was. Voor de goalgetter was het vervolgens een koud kunstje om er 5-3 van te maken in een wedstrijd die door Willem Pettinga even later als ‘knotsgek’ werd betiteld. ,,Wanneer je op een achterstand van 1-3 met een man minder komt te staan geef je weinig meer voor je kansen op een goed resultaat. Maar Ezinge ging helemaal stuk door onze dadendrang en wat ons uiteindelijk een terechte overwinning heeft opgeleverd.”Zeester-Ezinge: 5-3(1-2)2. Jasper Dijkstra 0-1, Ewart Gerritsen 0-2, 45. Van der Veen 1-2, 57. Jordi Huizing 1-3, Van der Veen 2-3, 72. Van der Veen 3-3, 76. Marco Dijkstra 4-3, 87. Van der Veen 5-3.J. Drost (Blije)Gele kaarten: Alt, Van der Veen(Zeester), Dijkstra(Ezinge)Rode kaart: Steffan Knol(Zeester)Zeester: Wieringa; Steffan Knol, Alt, Zwart, Abbas (75. Noordhof ); Henri Nienhuis(39. Toxopeus), Dijkstra, De Jong; Jordi Knol, Beerda, Van der Veen.Ezinge: Van der Berg; Hoekstra, Melle Gerritsen, Rutgers, Van der Leeden; Vergeer (88. Remco Huizing ), Staal, Jordi Huizing(70. Alting), Leistra; Dijkstra, Ewart Gerritsen