Bekeravontuur Loppersum voorbij.

Loppersum kon het zaterdag in het bekertoernooi niet bolwerken tegen hoofdklasser Genemuiden Na een ruststand van 4-0 in het voordeel van de gastheren werd het uiteindelijk een 5-0 nederlaag voor de Lopsters.Met een droge schuiver in de korte hoek brak Omar Kavak in de 24minuut de score open voor Genemuiden open. Tot dat moment had Loppersum zich kranig geweerd tegen de hoofdklasser en waren er via Jacob Havinga en Joris Jurna zelfs wat kansjes op een treffer geweest. Na de 1-0 zorgde Omar Kavak er vervolgens met zijn tweede treffer voor dat het verzet van Loppersum definitief gebroken was. De bezoekers werd vervolgens door SC Genemuiden steeds meer in de verdediging gedrukt en moesten dan ook toestaan dat de thuisploeg voor de rust nog twee keer wist te scoren. Met een 4-0 ruststand wisten de Lopsters dat er in de tweede helft weinig eer meer te behalen zou zijn. Na de rust kwamen er aan de kant van de gastheren wat verse krachten binnen de lijnen die van een minder kaliber waren. Verder ontbrak de echte wil om er nog wat van te maken ook nog eens bij de thuisploeg zodat er in de tweede helft nog maar een keer werd gescoord. Frank Kuurman wist, door het benutten van een gemakkelijk gegeven strafschop de eindstand uiteindelijk op 5-0 te bepalen waar Loppersum-trainer Henk Buikema prima mee kon leven. ,,We zijn zonder kleerscheuren uit dit duel gekomen. En verder konden we tot aan de eerste goal van Genemuiden aardig meekomen dus is het prima zo.”