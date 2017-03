Corenos laat twee punten liggen.

Corenos moest zaterdagmiddag op bezoek bij SGV uit Schildwolde. Op Sportpark Onder de Juffer werd er met 1-1 gelijkgespeeld in een wedstrijd die Corenos gezien het spelbeeld eigenlijk had moeten winnen.Corenos kende tegen SGV een prima start en al in de tweede minuut hadden de Roodeschoolsters op voorsprong kunnen komen. Helaas voor de gasten miste Germen Tamsma vrij voor de keeper de kans om zijn ploeg op 0-1 te zetten. Na een kwartier spelen was er een tweede kans voor de bezoekers maar schoot Gerard Uil, na goed voorbereidend werk van de van een blessure teruggekeerde Robert Knol, de bal tegen de lat. Na dit sterk begin van Corenos kwamen de gastheren wat beter in de wedstrijd en leek SGV zelfs op voorsprong te komen. Het doelpunt van Jos Hoekzema in de 35minuut werd echter wegens buitenspel afgekeurd. Zo brak de rust even later aan met een 0-0 stand op het scorebord. Na de pauze werd het vervolgens eenrichtingsverkeer naar het doel van SGV. De bezoekers waren in de tweede helft namelijk heer en meester maar vergaten de vele kansen die er kwamen te benutten. Zo waren er mogelijkheden voor Germen Tamsma, Gerard Uil en Marcel Dijkstra die zaterdagmiddag het vizier onvoldoende scherp hadden afgesteld. In de 78minuut was het eindelijk raak voor Corenos toen de ingevallen Jordan Muller de 0-1 scoorde na een voorzet van de in de tweede helft prima spelende Marcel Dijkstra. Na de 0-1 had de ook ingevallen Erwin Dijkstra vervolgens een grote kans op de 0-2. De invaller was de keeper van SGV al gepasseerd maar helaas voor de gasten ging zijn inzet naast het vijandelijk doel. Waar men binnen Corenos al bang voor was gebeurde in de 90minuut. Jos Hoekzema, de goalgetter aan de kant van SGV, ontsnapte even aan de aandacht van zijn bewaker Wouter ten Harkel en even later stond het 1-1. Dit werd ook de eindstand in een wedstrijd waar teamleider Frits Meeuwes van vond dat Corenos twee punten had laten liggen. ,,Qua kansenverhouding hadden we het meeste recht op de drie punten maar dan moet je de kansen wel benutten.”