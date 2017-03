Stedum ruim langs Wagenborger Boys.

Stedum won zaterdagmiddag ruim van Wagenborger Boys. In Wagenborgen werd het een 0-4 overwinning voor de Stedumers die volgende week bij winst op ZEC winnaar van de tweede periode zijn.Al snel in de wedstrijd bleek zaterdagmiddag dat Stedum in Wagenborgen de bovenliggende partij zou zijn. Er kwamen direct al wat mogelijkheden voor de formatie van trainer Wim Nubé die echter tot de 24minuut moest wachten tot hij zijn ploeg zag scoren. Na een goed lopende aanval was het Siebrand Dijkema die zijn waarde voor de ploeg weer eens bewees en de 0-1 op het scorebord schoot. In de 38minuut werd het vervolgens 0-2 voor de gasten door een goal van Tiemen Pestman. Stedum had het duel nu helemaal onder controle en op slag van rust werd het 0-3 toen een van de verdedigers van de thuisploeg zo vriendelijk was om in eigen doel te scoren. De 0-3 tussenstand zorgde er vervolgens voor dat Stedum in de tweede helft wat gas terugnam zonder de controle over de wedstrijd te verliezen. De gastheren deden wel wat pogingen om de stand een dragelijker aanzien te geven maar uiteindelijk was het in de slotfase van een verder matige tweede helft Tiemen Dijk die de eindstand op 0-4 bracht. Een eindstand die volgens de schutter van de vierde treffer van Stedum een duidelijke afspiegeling van het beeld van de wedstrijd gaf. ,,We zijn geen moment in de problemen geweest en hopelijk kunnen we het nu volgende week tegen ZEC afmaken.”