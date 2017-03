FC LEO gelukkige winnaar in oefenduel tegen Noordpool

Noordpool speelde dinsdagavond een oefenwedstrijd tegen zaterdag vierdeklasser FC LEO.Noordpool had een groot gedeelte van de wedstrijd het betere van het spel. Vooral in de eerste helft was de ploeg uit Uithuizen sterker. Echter zowel Noordpool als FC LEO creëerde zich geen echte kansen op een treffer wat voor een ruststand van 0- 0.Na de rust eenzelfde spelbeeld als voor de rust, met dien verstande dat FC LEO het net twee keer wist te vinden. In de 58minuut scoorde Rick Koster de 0-1 voor FC LEO. Volgens Noordpool- grensrechter Jeffrey Bos een buitenspelgoal maar scheidsrechter Venema uit Winsum deelde de mening van zijn assistent niet. Het spel van Noordpool was vanaf de voorsprong voor de Leensters niet meer zo mooi als daarvoor. Frank Veenwijk strafte in de 66minuut vervolgens een verdedigingsfout van Noordpool af en scoorde de 0-2. Doordat o.a. de jarige topscorer Mark Bos niet wist te scoren werd het daardoor een 0-2 zege voor de Leensters