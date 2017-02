SV Bedum wint plichtmatig bij Woltersum

Het binnenstappen van de kantine van Woltersum is altijd een hoogtepunt op zich. Juist omdat het geen kantine mag heten. In de achterhoeken van de Groningse provincie is nostalgie hier het sleutelwoord. Bij het binnenlopen van de gymzaal hangen de ringen hoog en is het versleten hout op de grond een teken dat hier vele apenkooien plaatsgevonden hebben. De koffie is vers, de vrijwilligers vriendelijk en de stemming zat er goed in bij het binnenlopen van de kleedkamer. Op het eigen kunstgras werd Woltersum eerder dit seizoen zoek gespeeld. Dit was vandaag niet aan de orde, maar de overwinning voor de Bedumers kwam nooit in het geding. Het werd uiteindelijk 0-3.Ondanks dat alle Bedumers al paraat waren, keurde de scheidsrechter het veld een half uur voor de wedstrijd nog. Ondanks de regenval en slechte belijning kon er toch gespeeld worden. Voor de wedstrijd moest Smit afhaken met een spierblessure, maar dit kon opgevangen met Buurlage. De supporters in Woltersum zullen niet met veel hoop gekomen zijn, aangezien het vorig seizoen 0-10 voor de Bedumers werd. Dit was vandaag niet aan de orde, aangezien Bedum de drive mistte. De ploeg van Visser probeerde rustig op te bouwen, maar mede door onscherpe passes en een veld wat meer hobbels vertoonde dan cellulitis bij zwaarlijvig iemand was dit vrijwel onmogelijk. Al snel werd duidelijk dat degene die ervoor wou vechten vandaag de overhand zou hebben. Toch klaarde de Bedumers de klus in de eerste 20 minuten. Na wat aftasten kwam de eerste goal voort uit een indraaiende corner van Fokkema. Net zoals vorige wedstrijd tastte alle spelers in het strafschopgebied mis en rolde de bal het doel in, 0-1. Bedum drukte hierna door, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam het niet. Woltersum hanteerde veel de lange bal, maar de laatste linie voor keeper Lankman was keer op keer alert. Na 25 minuten gooide Fokkema het duel in het slot. Een goede aanvallende actie over meerdere schijven resulteerde in een steekbal dwars door het centrum. Alles wat Woltersum heette appelleerde voor buitenspel, maar dit werd gedecideerd weggewuifd door de arbiter. Fokkema maakte geen fout, 0-2. Hierna kreeg Bedum een tegenslag te verwerken, aangezien Thijs Helder met een enkelblessure gewisseld moest worden. Stolwijk was zijn vervanger. In het resterende deel van de tweede helft daalde het niveau naar iets wat met recht ‘kelderklasse’ genoemd mag worden. Bedum hoefde niet zo nodig meer en Woltersum was niet bij macht om een vuist te maken. Ruststand 0-2.In de rust werd aanvoerder Stuive, die nog herstellende was van een spierblessure, toch ingebracht voor meer balans op het middenveld. Het was duidelijk dat Woltersum vanaf het fluitsignaal alles of niets ging spelen. Lange ballen vooruit en keihard de duels in. Iets wat natuurlijk prima is, maar het was typisch dat de spelers in het wit telkens te laat waren. Tot grote frustratie van de Bedumers, die vaker dan niet naar de scheidsrechter keken om op te treden. De leidsman, die steeds meer moeite had om het duel naar een volwaardig einde te leiden, ging meerdere malen opzichtig in de fout. Zo werd Bedum twee overduidelijke penalty’s ontnomen en werd het gevecht gestreden op het middenveld. De grootste domper was het uitvallen van keeper Lankman, die ongelukkig in een duel zijn knie verdraaide. De komende weken moet blijken wat de schade is. In het laatste gedeelte probeerde Woltersum met goede moed gevaarlijk te worden, maar mistte het simpelweg de kwaliteit om echt dreigend te worden. In de laatste paar minuten gooide Bedum het duel ook qua score in het slot. De zoveelste afgeslagen voorzet van Bedum kwam voor de voeten van de ingevallen Mulder, welke vervolgens hard van achteren werd getackeld. In de daarop volgende penalty maakte Wezeman zijn misser van vorige week goed, 0-3. Hierna was het ook gebeurd. Bedum is de komende week vrij, waarna de weken van de waarheid aanbreken. De top drie staat daarna op het programma en na deze drie duels zal duidelijk zijn waar Bedum zich op moet richten.Eerstvolgende wedstrijd is Harkstede uit op 12 maart, aanvang 14.00 uur.