Helpman VR1 blijft op kampioenskoers na monsterzege tegen SIOS Vr1.

De v.v. Helpman VR1 blijft op kampioenskoers. In het Groningse Sauwerd werd SIOS VR1 zonder moeite aan de kant geschoven. Het werd 0-6 met doelpunten van Carmen de Mare (4), Soraya Nieuwzwaag en Renee Riekert. De Helpmanvrouwen kunnen zich nu gaan opmaken voor de kwartfinale in het KNVB Bekertoernooi, want volgende week komt 1e Klasser The Knickerbockers VR1 op bezoek.Een koude regenachtige grauwe zaterdag. In het pittoreske Sauwerd, onder de wolk van Groningen, staat vanmiddag de wedstrijd v.v. SIOS VR1 – v.v. Helpman VR1 op het programma. De dames van SIOS hebben nog wat goed te maken tegen de koploper. In de heenwedstrijd werd het toen 6-2 voor de Groninger dames. Direct na de aftrap wordt duidelijk wat de intenties van de Helpmanvrouwen zijn: vooruit druk zetten en zo snel mogelijk tot scoren komen. Nog voordat het publiek kan gaan zitten komt Helpman op voorsprong. In de 2e minuut schiet Carmen de Mare de bal vanaf 11 meter onberispelijk in, 0-1. Helpman blijft druk uitoefenen op de Sauwerd-vrouwen, die de bal maar moeilijk weg krijgen. Keer op keer wordt de bal op het middenveld veroverd, zo ook in de 6e minuut. Carmen de Mare wordt de diepte ingestuurd en schuift de bal in de verre benedenhoek, 0-2. Om nog meer druk uit te kunnen oefenen zet trainer Pesiwarissa direct zijn elftal om. Achterin wordt er één tegen één gespeeld en schuift linksback Renee Riekert door als extra aanvaller. Ook dat levert direct wat op. In de 15e minuut wordt er voorin goed druk gezet. De bal belandt uiteindelijk voor de voeten van Soraya Nieuwzwaag die haar schot vanaf 20 meter in het doel ziet verdwijnen, 0-3. Vier minuten later maakte Carmen de Mare haar derde doelpunt en de vierde van de blauw-witten. Zij werd prima vrijgespeeld door Estelle Zwiers en schoof de bal in de korte benedenhoek, 0-4. Daarna werd het een beetje rommelig aan Helpmanzijde. Wellicht door de kou bevangen werden de Helpmanvrouwen minder beweeglijker en liep het positiespel al vroeg spaak. Uit de spaarzame aanvallen die daarop volgde was het Renee Riekert die ervoor zorgde dat Helpman met een 0-5 stand de rust in gingen. Een prima voorzet rondde zij prima af, 0-5.Na rust een geheel ander wedstrijdbeeld. Weliswaar een zeer dominante Helpman, maar met een ‘meer naar voren spelend’ SIOS. Zij kregen nu ook meer kansen, maar de sterke Helpman-defensie hield zich prima staande. Na ruim 15 minuten spelen besluit Pesiwarissa om de wissels speelminuten te gunnen. Aanvoerster Estelle Zwiers, Laura Top en Betty Biemans moesten het veld ruimen voor Fenna de Vries, Veronica Pot en Sanne Holkers. Na de wissels werden nog een aantal kansen gecreëerd via o.a. Veronica, Renee, Ydwer en Carmen, maar de stand bleef tot de 85e minuut op 0-5 staan. Want toen bracht Carmen de Mare de 0-6 op het scorebord. Daar ging een hele mooie aanval aan vooraf. Renee Riekert ontvangt de bal, speelt deze op spits Ydwer de Haan die de bal in één keer kaatst op Carmen de Mare, 0-6.Helpman verstevigt door deze overwinning de koppositie en laat daarna concurrent SPW VR1 op 6 punten achter. Volgende week treden de Helpmanvrouwen om 14.30 uur aan tegen stadgenoot en Landelijke 1e Klasser The Knickerbockers VR1. Inzet is de Halve finale in het KNVB Bekertoernooi.