Ruime zege SV Bedum op apathisch Kloosterburen.

SV Bedum had zondagmiddag geen kind aan Kloosterburen. In een matige streekderby waren de gastheren oppermachtig tegen een Kloosterburen dat zondag wel een wel heel erg apathische indruk achterliet. Een instelling die er uiteindelijk voor zorgde dat de Bedumers met 5-0 wisten te winnen maar wat gezien de kansen een overwinning met nog veel ruimere cijfers had moeten zijn.SV Bedum en Kloosterburen wisten beide wat er zondagmiddag moest gebeuren. Om mee te willen blijven strijden om de bovenste plaatsen moest er namelijk gewonnen worden. Dat moest gebeuren met twee teams waar de nodige spelers ontbraken. Zo waren aan de kant van de gastheren Ewout Bleker en Ruben Stuive niet van de partij en ontbraken er bij Kloosterburen een zevental spelers die aan het begin van het seizoen nog in de basis stonden . Maar om 14.00 uur stonden er zondagmiddag gewoon tweeëntwintig spelers aan de aftrap voor een duel waarin de thuisploeg direct het initiatief pakte. Dat zorgde dat er in de eerste tien minuten direct al wat mogelijkheden voor de gastheren kwamen en de eerste treffer in 11minuut genoteerd kon worden. Vanaf rechts mocht Jesse Fokkema een corner nemen. De linksbenige Fokkema krulde bal fraai voorbij de eerste paal binnen en tot verbazing van vriend en vijand lag de bal even later in het netje: 1-0. Een goal waarbij de defensie van de in groen/witte uitshirts spelende Kloosterburen er duidelijk niet goed uitzag. Na de 1-0 was het wachten op een tweede goal van de thuisploeg. Een goal die er in de 24minuut kwam toen Robbert Wal, na weer een fout in de verdediging, van dichtbij doelman Sander Adema wist te passeren. Twee minuten later werd er weer door de paarshemden gescoord. Robbert Wal nam vanaf een meter of twintig het doel van Kloosterburen onder vuur. De aanvoerder van de Bedumers zag zijn schot half gekeerd worden door Sander Adema. Voordat een van de verdedigers van de bezoekers kon reageren zorgde Chris Smit voor een 3-0 tussenstand. Na de derde goal van de Bedumers moesten de gasten een eerste wissel toepassen. Bart Korhorn kampte namelijk met knieklachten en moest zich laten vervangen door Laurens Dalhuisen. Waar Kloosterburen al voor de pauze moest wisselen kwam er ook bij de Bedumers al in de eerste helft een verse kracht binnen de lijnen. Wilco de Lange liep bij een duel met Jeroen Holman een enkelblessure op en moest zich laten vervangen door Stijn Stolwijk. Ondertussen had doelman Lankman een oranje hesje over zijn keeperstrui getrokken omdat de prima fluitende arbiter Sikkema vond dat het groen in het shirt van Kloosterburen teveel overeenkwam met het kleur shirt van de goalie van de Bedumers. Op slag van rust begon het er voor de bezoekers nog slechter uit te zien. Een pass van Chris Smit werd door Jesse Fokkema, met in zijn rug twee verdedigers van Kloosterburen, goed aangenomen. Fokkema speelde zich vervolgens prima vrij en wist met een uitstekende breedtepass Thijs Helder te bereiken. Voor de ook deze middag weer de nodige kilometers makende middenvelder was het vervolgens een koud kunstje om de stand op 4-0 te brengen. Een 4-0 tussenstand die allesbehalve geflatteerd genoemd kon worden. Direct na de rust stond er vervolgens een 5-0 stand op het scorebord. Robbert Wal stuurde met een fraaie dieptepass Thijs Helder weer eens op avontuur. De middenvelder kwam vervolgens niemand tegen aan de kant van Kloosterburen en maakte alleen voor Sander Adema geen fout: 5-0.Drie minuten later kreeg de thuisploeg de kans om er 6-0 van te maken toen doelman Sander Adema de doorgebroken Job Mol in het strafschopgebied onderuit haalde. Arbiter Sikkema wees gedecideerd naar de stip waar Willian Wezeman zich even later als de vaste strafschopnemer van de thuisploeg meldde. Wezeman slaagde er echter niet in om Sander Adema te passeren want met een katachtige redding wist de Kloosterburen-goalie de bal uit de linkerbenedenhoek te tikken. Met nog een half uur te spelen zakte het duel vervolgens steeds meer naar een bedenkelijk niveau. Aan de kant van de gastheren begon men op elkaar te mopperen waar langs de lijn niemand iets van begreep en Kloosterburen deed wel wat pogingen om in de buurt van het doel van Lammert Lankman te komen maar meer ook niet. Zo werd het door het mager aanvalsspel van de gasten en het om zeep helpen van echt talloze mogelijkheden door de thuisploeg uiteindelijk een 5-0 overwinning voor de Bedumers na een wedstrijd waarvan het laatste half uur niet meer om aan te zien was.Scheidsrechter: G. Sikkema(Gieten)SV Bedum: Lankman; De Lange(43. Stolwijk) , Wezeman, Rietvoort, Van Loenen; Brands, Helder, Wal; Mol(62. Mulder), Fokkema, Smit(46. Van Dijk).Kloosterburen: Adema; Steur, Van der Laan, Kat, Mennes; De Schutter(68. Wieringa), Tukker, Gerdez; Korhorn(30. Dalhuisen), Holman, Wiersum.