Forse nederlaag VV Winsum tegen SVMH.

VV Winsum werd zondagmiddag op een ruime nederlaag getrakteerd. In Niebert werd er door de Winsumers, die ook voor dit duel maar ternauwernood een representatief in het veld konden brengen, namelijk met 8-1 verloren.VV Winsum-trainer Willem Kluin was voor het uitduel tegen SVMH niet te benijden. Kluin had voor de zoveelste keer dit seizoen weer met veel pijn en moeite een elftal bij elkaar weten te scharrelen. Een elftal bestaande uit spelers bijna alle geledingen van de fusieclub maar waar Kluin bij voorbaat al van wist dat hij met dit team kansloos was tegen een ook niet echt geweldig SVMH.Dat het een hopeloze opgave zou gaan worden werd al snel duidelijk in Niebert. Binnen het half uur stond het namelijk al 2-0 voor de thuisploeg die nog voor de rust ook nog een derde treffer wist te scoren. Na de rust stond er vervolgens binnen het kwartier een stand van 6-0 op het scorebord en moesten de Winsumer vrezen dat het een nederlaag met dubbele cijfers zou gaan worden. Gelukkig bleef die afgang bespaard de gasten bespaard. Want nadat de scheidsrechter voor de laatste keer had gefloten stond er een 8-1 stand op het scorebord waarbij de goal voor de Winsumers werd gescoord door Dennis Abbas. ,,Gelukkig ziet het er voor volgende week qua spelers weer wat beter uit. Want zoals we tegen SVMH hebben moeten spelen is iets waar we ons als club eigenlijk voor moeten schamen, was na afloop het commentaar van Willem Kluin.