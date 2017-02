Strijdend Middelstum ten onder tegen koploper.

Lange tijd zag het er naar uit dat een zwaar gehavende Middelstum minimaal een punt aan het thuisduel tegen kampioenskandidaat Be Quick zou overhouden. Maar in de 93minuut bracht Vincent Postma de eindstand op 2-3 zodat een met veel strijd en passie spelend Middelstum onterecht met lege handen achterbleef.Voor aanvang van het duel tegen Be Quick waren bij Middelstum de personele problemen groot. In totaal waren er zaterdag zeven vaste basiskrachten afwezig. Dat zorgde dat aan de kant van de thuisploeg de verwachtingen niet hooggespannen waren voor een wedstrijd waar het rond 14.00 uur opeens onzeker van werd of deze wel doorgang zou vinden. Het leek er namelijk verdacht veel op dat de gasten niet blij waren met de conditie van het hoofdveld in Middelstum. Want opeens kwam arbiter Durik de bestuurskamer binnen met de mededeling dat het hoofdveld er niet echt goed bij lag. De leidsman gaf aan dat het veld verre van egaal was en wat in de bestuurskamer volmondig beaamd werd. Maar, zo werd de uit Emmen komende Durik te kennen gegeven, de consul had het veld in de morgenuren goed gekeurd en een egaal strakke grasmat is iets wat je in februari op de noord-Groninger klei maar weinig tegenkomt. Dit duidelijk antwoord zorgde dat Durik niets anders restte dan te besluiten om het duel gewoon om 14.30 uur te laten beginnen.Direct na het eerste fluitsignaal van de man in het zwart waren het direct de Middelstumers die het heft in handen namen. Al in de tweede minuut moest Be Quick-keeper Niek Dorrepaal handelend optreden en weer twee minuten later moest de doelman zelfs al voor de eerste keer vissen. Slecht ingrijpen van de Be Quick-defensie zorgde dat Anne Vaatstra in balbezit kwam en vervolgens Dorrepaal van dichtbij kansloos liet: 1-0. Na deze snelle openingstreffer kwamen de bezoekers wat meer in balbezit maar daar was ook alles mee gezegd. Het rendement van de aanvallende escapades van het samen met HS’88 om het kampioenschap vechtende Be Quick was namelijk te verwaarlozen. In de 29minuut had de thuisploeg het nodige geluk. Na een voorzet van Durk Noordmans leek Vincent Postma raak te schieten maar met een uiterste krachtsinspanning wist Luuk Ypey de bal nog net voor de doellijn weg te trappen. Waar de thuisploeg dus even ‘mazzelde’ was dat in de 32minuut anders. In een lichte duw in het eigen strafschopgebied van Rick van der Laan richting de lange en stevige Vincent Postma zag scheidsrechter Durik een strafschop. Een in de ogen van velen een te zware straf waarbij Van der Laan ook nog eens onnodig op de bon werd geslingerd door de Drent. Aanvoerder Durk Noordmans nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal vanaf elf meter langs Middelstum-keeper Youran Mus:1-1.Na de gelijkmaker gebeurde er vervolgens in de eerste helft maar weinig meer wat het vermelden waard was zodat beide teams met een 1-1 ruststand de kleedkamer opzochten.Na de verkwikkende thee was in de tweede helft de eerste kans voor Middelstum. De met veel dreiging spelende Gerard Bronsema brak op de rechtervleugel goed door maar zag zijn schot vervolgens net naast het vijandelijk doel verdwijnen. Aan de andere kant moest Youran Mus even later in actie komen bij een inzet van Vincent Postma. De 18-jarige keeper voorkwam met een prima redding dat de gasten op een op dat moment onverdiende voorsprong kwamen. Waar doelman Mus even later weer prima ingreep op een schot van Durk Noordmans ging zijn collega in de 60minuut volledig in de fout. Na een overtreding op Luuk Ypey mocht de thuisploeg op de rechterkant van het veld een vrijebal nemen en waar Nordin Luit zich voor meldde. Wat Luit precies van plan was zal altijd een raadsel blijven maar de bal ging opeens rechtstreeks richting het doel van de gasten waar een voorzet meer logisch was geweest. Iets wat Be Quick-doelman Niek Dorrepaal waarschijnlijk ook graag had gezien. Want door de curve van de bal rechtstreeks richting zijn domein werd het vervolgens pure slapstick wat de goalie liet zien. Want al grabbelend en daardoor ook nog eens vallend verdween Dorrepaal samen met de bal in zijn handen achter de doellijn. Een blunder van jewelste die er voor zorgde dat het zwaar gehavende Middelstum weer op voorsprong kwam. De 2-1 achterstand zorgde er echter voor dat ook de gasten meer strijd in de wedstrijd gooiden en waardoor de duels steeds pittiger werden. Pittige duels die zorgden voor veelvuldig commentaar op de leiding wat door als scheidsrechter een voldoende scorende Durik terecht een paar keer met geel werd beloond. Met nog ruim tien minuten op de klok begon het er steeds meer naar uit te zien dat Middelstum voor een daverende verrassing zou gaan zorgen. Be Quick liet ook in de tweede helft namelijk te weinig zien wat op dat moment een gelijke stand rechtvaardigde. Helaas voor de blauwhemden kwamen de bezoekers in de 82minuut toch langszij. Op ongeveer vijfentwintig meter van het doel van de thuisploeg kreeg Gerlof Veltman te veel vrijheid. De middenvelder kon de bal rustig aannemen om vervolgens vanaf twintig meter in de verre hoek te schieten. De 2-2 was uiteraard een domper voor de gastheren die echter veel strijd bleven leveren om in ieder geval een punt aan het duel tegen het sterker geachte Be Quick over te houden. Iets waar het steeds meer naar uit begon te zien dat dit zou gaan lukken. Bij het ingaan van de extratijd stond het namelijk nog steeds 2-2 in Middelstum waar alles en iedereen zich wel in kon vinden wanneer dit de eindstand zou gaan worden. Maar in de derde minuut van de extratijd dacht Vincent Postma daar echter anders toch nog anders over. De fysiek sterke spits van de bezoekers reageerde namelijk als eerste toen een verder prima spelende defensie van de Middelstumers onvoldoende reageerde op een pass van Gerlof Veltman. Veltman schoot van dichtbij namelijk de 2-3 achter een kansloze Youran Mus en waarmee hij Middelstum in rouw wist te dompelen. Want niet veel later floot arbiter Durik voor de laatste keer en ging Be Quick met drie punten huiswaarts waar een gelijkspel minimaal datgene was waar de thuisploeg recht op had.Middelstum-Be Quick: 2-2 (1-1)4. Vaatstra 1-0, 32. Noordmans 1-1(str.)Nordin Luit 2-1, 82. Veldman 2-2, 90+3. Postma 2-3.Scheidsrechter: D. Durik (Emmen)Gele kaarten: Van der Laan, Bronsema, Ypey( allen Middelstum), Noordmans, Postma, Van Kesteren(allen Be Quick)Middelstum: Mus; Benjamin Lochtenberg, Van der Laan, Joost Lochtenberg, Ypey; Visser, Bronsema, Nordin Luit, Bronsema; Sylvan Luit, Vaatstra, Boelema.Be Quick: Dorrepaal; Strating, Betzema, Van Kesteren, Vos; Veltman, Warmels(65. Pijpker), Noordmans, Smits; Osinga, Postma.