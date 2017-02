Warffum stunt met zege op VVK.

Warffum zorgde zondagmiddag voor een daverende stunt door van VVK te winnen. Na vijfenveertig minuten gingen de stadjers namelijk nog met 1-3 aan de leiding maar toen na negentig minuten de kruitdampen in Warffum waren opgetrokken stond er een eindstand van 4-3 in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord.Bron: Ommelander CourantVoor aanvang van het duel tegen VVK had Warffum-trainer Simon Bos weinig hoop op een goed resultaat. Vakantie vierende spelers en een matige trainingsopkomst zorgden niet voor een gerustellende gedachte bij Bos. Een vrees die in de eerste helft bewaarheid werd want binnen tien minuten stonden de gasten al met 1-0 voor. Een voorsprong die na 25 minuten verdubbeld werd en het er al aardig donker voor de thuisploeg begon uit te zien. Na een half uur spelen kwamen de geelhemden weer terug in de wedstrijd door een treffer van linkervleugelverdediger Chris Bulthuis. Direct na de pauze kwam VVK op 1-3 en zag het er dus weer niet goed uit voor de Warffumers die vanaf dat moment maar alles of niets gingen spelen. Centrale verdediger Hilbert Korthuis ging meer voor zijn defensie voetballen zodat Warffum meer grip op de wedstrijd kreeg. Dat zorgde dat er in de 66minuut een 2-3 stand op het scorebord kwam te staan toen Hilbert Korthuis een vrije trap fraai binnenschoot. Richting de slotfase viel VVK conditioneel ver terug waar Warffum steeds meer zijn laatste reserves aansprak. In de 86minuut kwamen de gastheren weer op gelijke hoogte met de bezoekers. De voor Joey Peerbolte in de ploeg gekomen Jaap-Jan Slop wist met een verre ingooi Bartel Klinkhamer te bereiken. De lange aanvaller kopte de bal vervolgens goed door op de vrijstaande Gert Jan Dijkhuizen die de 3-3 binnentikte. Maar het spektakel was nog niet afgelopen in Warffum want even later ging de bal in het strafschopgebied van thuisploeg op de stip na een overtreding op Eli Quimuena. Maar Rodney Ritsema wist de strafschop van Zjelko Djukic te keren waardoor het 3-3 bleef. Een paar tellen later was het feest helemaal compleet bij de thuisclub toen Rodney Ritsema met een formidabele uittrap Gert Jan Dijkhuizen probeerde te bereiken. De spits geloofde in de uittrap van zijn keeper en even later stond het 4-3 wat even later ook de eindstand werd van een volgens Simon Bos, knotsgekke wedstrijd. ,,Na de 1-3 gaf ik niets meer voor onze kansen. Maar gelukkig kwam VVK steeds meer in conditionele problemen waar wij mooi van hebben geprofiteerd.”