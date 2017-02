Offday Zeester tegen OKVC.

Zeester werd zaterdagmiddag in de streekderby tegen OKVC op een ruime nederlaag getrakteerd. Na een ruststand van 3-2 in het voordeel van de gastheren werd het uiteindelijk een 8-2 nederlaag voor de Zoutkampers.Zeester wilde in het uitduel tegen streekgenoot OKVC graag wat rechtzetten. Eerder in het seizoen had het in de slotfase een bijna zekere overwinning verspeeld waardoor men voor het uitduel wel kansen op revanche zag. In het begin van de wedstrijd zag het er ook prima uit voor de gasten die door treffers van Vince van der Veen en Vijko Postma op 0-2 kwamen. Maar nog voor de pauze kwamen de gastheren terug in de wedstrijd toen Timon van der Helm de stand met een loepzuivere hattrick op 3-2 bracht. Een stand waarbij het duel nog volledig open was maar waar binnen vijf minuten in de tweede helft niets meer van over was. De thuisploeg wist namelijk vlot twee keer te scoren zodat de tussenstand 5-2 werd. Dat zorgde dat Zeester vervolgens steeds meer achter de feiten aanliep tegen een OKVC dat wist dat de drie punten zo goed als binnen waren. Iets wat helemaal een feit was toen er in de 60minuut een 6-2 stand op het scorebord kwam te staan. In de slotfase wisten de gastheren vervolgens nog twee keer te scoren zodat Zeester uiteindelijk met een, volgens aanvoerder Danny Beerda, beschamende 8-2 nederlaag huiswaarts werd gestuurd. ,,Een echte offday mag je dit wel noemen want wat wij lieten zien ging echt helemaal nergens over.”