Winsum VR1 opent 2e seizoenshelft sterk …..

18 februari 2017: “Matchday” op sportpark Schouwerzijlsterweg in Winsum. Zowel Za1, Za2 als VR1 speelden hun wedstrijden thuis aan de Schouwerzijlsterweg. En het zou een zeer succesvolle dag worden …..De afgelopen maanden hadden de vrouwen van Winsum VR1 niet stilgezeten. Er werd hard doorgetraind: in de zaal, op het veld, op het kunstgras bij Mamio of bij de sportfysiotherapeut van de club(Neil Judkins van Fysio2Fit), die zorgde voor een mooi programma van kracht- en coördinatieoefeningen. Ook werden er nog oefenwedstrijden gespeeld, waarbij de eclatante 5-1 overwinning op 1e klasser Oranje Nassau VR2 niet onvermeld mag blijven.Maar vandaag zou het weer om de punten gaan. Vorige week zaterdag werd de competitiewedstrijd tegen Drenthina afgelast vanwege de vorst. Voor een aantal spelers en leider Paul de Vries een mooie gelegenheid om koploper ACV (op dat moment 5 verliespunten minder dan Team VR1) en Lycurgus VR1 (de tegenstander van vandaag) te analyseren. Hun onderlinge wedstrijd eindigde in een enigszins verrassende 1-1, wat betekende dat ACV 2 puntjes verloor en Lycurgus vertrouwen tankte voor de wedstrijd van vandaag. De analyse gaf aan dat Lycurgus een lastige ploeg is om tegen te spelen. De vorig jaar nog in de 1e klasse acterende Groningers spelen zeer compact, zijn fysiek sterk en gaan er 90 minuten lang vol voor. Winsum was dus gewaarschuwd, ook al omdat de heenwedstrijd bij Lycurgus pas in de allerlaatste minuut was gewonnen met 1-2.Met deze informatie kon trainer/coach Alfred Sterrenberg, die na dit seizoen stopt om meer tijd aan zijn gezin te kunnen besteden en zijn eigen kinderen te kunnen zien voetballen, een strijdplan maken die moest leiden tot de 3 punten. Dit moest met een enigszins gehavend team. Door droevige familieomstandigheden kon keeper Willisa Scholtens niet aanwezig zijn, was Berber Hokwerda nog niet hersteld van een slepende enkelblessure, was Indy Balk verhinderd en was Anouk Uil begin januari vertrokken om in 6 maanden tijd de wereld te ronden. Gelukkig is Jenny de Blécourt de afgelopen maanden weer aangesloten bij de selectie en was de 16-jarige talentvolle Iris Bijsterveld van MO17-1 bereid gevonden om op de bank plaats te nemen.Nadat Za2 op veld 2 Broekster Boys voetballes had gegeven (6-0), kon VR1 op datzelfde veld onder leiding van scheidsrechter John Kamstra om 14.20 uur beginnen aan de eerste competitieminuten van 2017. De wedstrijd ontwikkelde zich zoals verwacht. Lycurgus speelde compact en gaf weinig ruimte tot combinatiespel op het middenveld en Winsum ging aanvallend op zoek naar de ruimte die op de vleugels lag. Mede door het sterke spel van de achterhoede van Winsum en de goed en rustig keepende Saskia Bakker, kon Lycurgus niet echt gevaarlijk worden. Winsum loerde op de ruimte achter de verdediging, maar in het begin van de wedstrijd werd die ruimte nog niet zo benut zoals voor de wedstrijd was doorgesproken. In de 18e minuut gebeurde dat uiteindelijk wel. Een prima dribbel van Alieke Tuin vanaf de rechterkant, een dito pass op Chantal, die de loopactie uitvoerde zoals op de training donderdag voor de wedstrijd was geoefend, en de prima afronding van Chantal Streppel 1 op 1 op de keeper zoals we dat van haar inmiddels gewend zijn (1-0). Zaak was om nu snel meer afstand te nemen van Lycurgus, omdat zij bij een kleine achterstand in staat zijn op kracht en inzet toch nog langszij te komen. Daar waren onze vrouwen zich goed van bewust en ze bleven zoeken naar die zo belangrijke 2goal. Die viel dan ook al 5 minuten later. Chantal Streppel speelde vanuit het middenveld Minke Lalkens aan, die al had gezien dat Melinda Hilbelink vanuit het middenveld kwam opstomen. Met een op het oog simpel maar zeer effectief passje zette ze Melinda Hilbelink alleen voor de keeper. Deze bedacht zich niet en joeg de bal hoog in de touwen (2-0). Wederom een aanval waar al zo vaak op getraind is. Ook de 3-0 was zoals coach Alfred Sterrenberg het graag ziet. Vlak voor rust kreeg Chantal Streppel de bal net voor de middellijn aangespeeld. Ze zag Alieke Tuin al vertrekken en haar steekbal bracht Alieke Tuin in de positie om alleen op de keeper af te gaan. Eenvoudige omspeelde ze de keeper en de ruststand was geboren.Na rust volgde een eentonig spelbeeld. Lycurgus probeerde wat te forceren en zette veel druk naar voren. Dit leidde niet tot kansen, omdat Winsum het verdedigend prima op orde hadden. Er werd als team verdedigd, rustig en elkaar ondersteunend daar waar nodig. Omdat er iets teveel naar achteren werd gelopen, waren de voorhoedespelers moeilijk te bereiken. Bij ballen die wel goed aankwamen zagen Chantal Streppel en Alieke Tuin zich tegenover een overmacht staan of hun acties stierven in schoonheid. Enigszins onverwacht viel 20 minuten voor tijd de 3-1, toen een afstandsschot van een Lycurgus speler met een vreemde boog over keeper Saskia Bakker heen in de touwen plofte. Dat was het sein voor Winsum om wat meer naar voren te gaan spelen. Er ontstonden een aantal goede mogelijkheden, maar bij de laatste pass van Winsum ontbrak de juiste richting. Ondertussen werd de moegestreden Minke Lalkens bij Winsum vervangen door Jenny de Blécourt en loerde Winsum op het slotakkoord. En die kwam er dan ook. Alieke Tuin kon zich aan de linkerkant ontdoen van haar tegenstander en toog op volle snelheid richting doel van Lycurgus. In de 16 gekomen werd ze onderuit gehaald door de laatste vrouw van Lycurgus. Scheidsrechter Kamstra kon niet anders dan de bal naar de elfmeterstip dirigeren en de laatste vrouw een gele prent voortoveren. Chantal Streppel nam beide strafschoppen. De 1verdween in de rechter benedenhoek, maar telde niet omdat Melinda Hilbelink iets te enthousiast het strafschopgebied was in komen rennen. De 2verdween heel strak in de linker benedenhoek en bracht zo de eindstand op 4-1. Het nog te vermelden waard was dat Iris Bijsterveld bij Winsum haar VR1 debuut maakte. Een paar minuten voor tijd loste ze Chantal Streppel af. Haar eerste actie was een rush langs de rechterkant en een vlammend schot richting doel. De bal mistte echter net het doel, zodat haar eerste doelpunt in VR1 nog even op zich laat wachten….Terwijl de 4-1 overwinning al “viral” ging en op veld 1 Za1 Olde Veste op een 4-2 nederlaag trakteerde, zochten de vrouwen van Winsum de kleedkamer op in spanning over wat de concurrenten voor de 2periodetitel hadden gedaan. ACV speelde tegen VIOD en bij een gelijkspel zou de 2periodetitel naar Winsum gaan. Het werd uiteindelijk 3-1 voor ACV. Dat betekent dat Winsum over 2 weken, op zaterdag 4 maart, bij winst van de inhaalwedstrijd tegen Drenthina in Emmen alsnog periodekampioen wordt. Later bleek dat Winsum nu al een plaats in de nacompetitie te hebben bemachtigd voor promotie naar de 1klasse, omdat ook een 2plaats al hierop recht geeft. ACV, dat nu de 2periode aanvoert maar al uitgespeeld is, heeft namelijk de 1periode ook al gewonnen. Maar dat is wat Winsum eigenlijk helemaal niet zo interessant vinden. Ze doen met 3 punten achterstand op koploper ACV helemaal mee voor het algehele kampioenschap en met de wetenschap dat er op 1 april nog een onderling duel wacht in Assen, is alles nog in eigen hand. Het was weer een mooie voetbaldag voor de mannen en vrouwen van vv Winsum.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Saskia BakkerAchter: Annick de Vries, Sabine Jansen, Yvonne Visser, Marlies BijmanMidden: Jolien Dijk, Linda Bakker (aanvoerder), Melinda HilbelinkVoor: Alieke Tuin, Minke Lalkens (75Jenny de Blécourt), Chantal Streppel (87Iris Bijsterveld)Einduitslag: 4-1 (rust: 3-0)Scoreverloop:18minuut: 1-0 Chantal Streppel (assist Alieke Tuin)22minuut: 2-0 Melinda Hilbelink (assist Minke Lalkens)42minuut: 3-0 Alieke Tuin (assist Chantal Streppel)70minuut: 3-185minuut: 4-1 Chantal Streppel (strafschop na overtreding op Alieke Tuin)