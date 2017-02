Bonuspunten voor FC LEO.

Een zwaar gehavende FC LEO moest zaterdag op bezoek bij het Groninger VVK. Op sportpark het Noorden zorgden de in zwaar weer verkerende Leensters voor een daverende stunt door met een 2-5 zege huiswaarts te keren.FC LEO-trainer Gerke Kersaan moest voor het duel tegen VVK behoorlijk puzzelen om tot een representatief team te komen. De veelheid aan blessures en vakanties zorgde dat Kersaan zelfs terug moest vallen op twee oudgedienden, Hans Hofman en Eduard Zuidema. In een wedstrijd die een kwartier te laat begon omdat scheidsrechter Ter Maat op weg naar het duel betrokken was bij een verkeersongeval begon FC LEO sterk aan de wedstrijd. Al na vier minuten stond er namelijk een 0-1 stand op het scorebord. Marko Rietema werd onreglementair in het strafschopgebied van de thuisploeg gehinderd en onpartijdige Ter Maat wees gedecideerd naar de stip. Frank Veenwijk voltrok het vonnis wat bij de Leensters voor het nodige vertrouwen zorgde. Vertrouwen wat zich vertaalde in een 2-0 stand die in de twintigste minuut op het scorebord kwam te staan toen Hans Hofman een prima aanval keurig wist af te ronden. Drie minuten later was het weer raak voor de oranjehemden. Nu mocht Peter Kolkena de felicitaties in ontvangst nemen nadat hij de stand op 0-3 had gebracht. Na deze derde goal kregen de Leensters vervolgens een tegenslag te verwerken toen Eduard Zuidema met een hamstringblessure het veld moest verlaten. Na het wegvallen van Zuidema kwam VVK terug in de wedstrijd door nog voor de rust twee keer te scoren. Een gegeven waar trainer Gerke Kersaan duidelijk niet blij mee was en wat hij zijn manschappen in de rust duidelijk liet weten. Dat zorgde dat de gasten duidelijk scherper uit de kleedkamer kwamen dan de thuisploeg waar een aantal spelers een wintersportvakantie hadden verkozen boven het voetballen. Rick Schuttenbeld zorgde er in de 73minuut voor dat FC LEO op 2-4 kwam zodat een stunt aan de horizon begon te gloren. De thuisploeg probeerde wel om weer terug in de wedstrijd te komen maar het als een hecht team opererende FC LEO gaf in de resterende minuten geen krimp. In de laatste minuut zorgde Frank Veenwijk er uiteindelijk voor dat de gasten met een duidelijke 2-5 zege huiswaarts keerden. Een zege die door Gerke Kersaan als een mooie verrassing werd gezien. ,,Wanneer je zo gehavend bent en er toch een zege uitsleept mag je met recht over drie bonuspunten spreken.”