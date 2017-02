De Heracliden in degradatiegevaar.

De Heracliden verloor zaterdagmiddag in de strijd tegen degradatie het cruciaal duel tegen VVS. In Oostwold werd het een 2-1 nederlaag voor de ploeg uit Uithuizermeeden die weet dat het door dit resultaat voor het derde achtereenvolgend jaar ib acute degradatienood verkeerd.Voor De Heracliden was het duel tegen VVS een met grote belangen. Bij winst zou de ploeg bij de middenmoot kunnen aansluiten. Maar een nederlaag zou betekenen dat het degradatiespook wel heel erg dichtbij zou komen. In Oostwold begon De Heracliden prima aan de wedstrijd en kwam in de slotfase van een eerste helft waarin de gasten vanuit een prima organisatie speelden op 0-1. Na een goed uitgevoerde counter zorgde Frank de Boer dat de bezoekers met een voorsprong gingen rusten.Na de thee kwamen de gastheren al snel langszij de gasten. Nadat een goal van de thuisploeg eerst nog was afgekeurd was het in de 55minuut Martin Meijer die de stand op 1-1 bracht. Dezelfde speler was tien minuten later ook verantwoordelijk voor een 2-1 stand op het scorebord. Een stand waar De Heracliden in de resterende tijd niet meer in slaagde om daar verandering in aan te brengen zodat De Heracliden-trainer Kees Pranger na afloop sprak van teleurstellend resultaat. ,, Het was vandaag een wedstrijd die beslissend was voor aanhaken bij de middenmoot of het spelen van degradatievoetbal en het is het laatste geworden. Een resultaat wat er voor heeft gezorgd dat we nu nog tien finales op het programma hebben staan die er voor moeten zorgen dat we ons in de vierde klasse te handhaven.”