Eenvoudige zege Noordpool.

Noordpool kende zaterdag maar weinig problemen om met ruime cijfers van Meedhuizen te winnen. In het gelijknamige dorp werd het een 6-1 overwinning voor de gasten waarbij clubtopscoorder Mark Bos drie treffers voor zijn rekening nam.Op een veld wat de vergelijking met een omgeploegde akker moeiteloos kon doorstaan moest Noordpool het opnemen tegen nummer laatst Meedhuizen. Nadat de formatie van Jur Smit een beetje aan de veldomstandigheden was gewend bracht Jordy van der Velden de stand in de 16minuut op 0-1. Nog binnen het half uur stond het vervolgens 0-2 door een treffer van Jos Klip wat voor de routinier zijn 25goal als voetballer in de standaardklasse betekende. Vlak voor het rustsignaal ging keeper Marcel Lalkens in de fout waardoor de thuisploeg terugkwam tot 1-2. Na de rust zorgde Mark Bos er in de 47minuut voor dat de marge weer twee doelpunten verschil bedroeg. Na de 1-3 duurde het tot de 71minuut voor er weer werd gescoord werd in Meedhuizen toen Marco van den Berg de stand op 1-4 bracht. Een tussenstand wat direct betekende dat het verzet van de thuisploeg nu helemaal was gebroken. Vijf minuten na de 1-4 zorgde Mark Bos er voor dat er een 1-5 stand op het scorebord kwam te staan en twee minuten later was de kleine spits weer trefzeker. Met zijn derde goal van de middag zorgde hij er uiteindelijk voor dat Noordpool met de drie punten en zonder noemenswaardige kleerscheuren huiswaarts keerde. ,,De drie punten zijn geen moment in gevaar geweest op een veld waar nauwelijks op was te voetballen. Maar gelukkig hebben we dat zonder grote problemen overleefd, aldus Jur Smit na afloop.