Marum in eenzijdig duel langs HFC’15: 0 - 5

In een zeer eenzijdige wedstrijd wist Marum zonder enig probleem een keurige 0 - 5 overwinning te behalen. Hoezo, misschien een dipje na het behalen van de periodetitel? Niets daarvan.Marum begon geconcentreerd aan het karwei en zette de tegenstander gelijk de duimschroeven aan. Het was dat de eindpass in het begin niet aankwam(te slordig), waardoor grote kansen uitbleven. Een corner van Marum bracht zoveel verwarring bij de Suikerdorpbewoners, waardoor er een ware scrimmage ontstond, waarbij de sluwe Frank Terpstra het laatste woord had. Op de juiste plaats staand wist hij de bal binnen te tikken 0 - 1. Na balverlies op het middenveld bij Hoogkerk ontfermde Tom Boezerooij even later zich over de bal en had een tweede poging nodig om de bal achter de keeper te krijgen; 0 - 2 na 21 minuten. Toen Jeroen Boekema er twee minuten later 0 - 3 van wist te maken(bal fraai in de kruising) was de wedstrijd al gespeeld. Onder de stuwende leiding van middenveldmotor Edwin van der Molen werd de bal makkelijk rond gespeeld en niemand van de thuisclub leek er een wedstrijd van te willen maken. Na de rust probeerde HFC het wel even, maar zonder enige overtuiging. Martijn Kuiper had inmiddels Edwin van der Molen vervangen, die nog last had van zijn schouder. Marum voerde de druk weer op en Derk Veenstra wist de bal net langs de verkeerde kant van de paal te schieten. Had Hans van Breukelen ooit een heel verhaal met een polletje, deze middag kan ook het "polletje van Tom" worden bijgeschreven. Hij zou de bal naar een volledig vrijstaande medespeler schieten, echter het "PVT" wist dit te voorkomen, kortom magische krachten deden zich gelden. In de 71ste- en 75ste minuut wist Boezerooij nogmaals te scoren. In de laatste minuut moest Klaas Wobbes uit frustratie Daniel Laturiuw snoeihard onderuit schoffelen. Iedereen zat op een donkerrode kaart te wachten, echter scheidsrechter Reinders besloot slechts geel te trekken. Hiermee sloeg de arbiter de plank finaal mis, wat een smet achter liet op zijn verder prima optreden. Al 9 wedstrijden ongeslagen met prima voetbal. Jan Mulder heeft het goed voor elkaar.