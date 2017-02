Stedum 2 neemt revanche op NEC Delfzijl

Iedereen kan zich nog wel het feest herinneren van Johan Maring en Jacco Santing aan het begin van dit seizoen. Dit was een geslaagd feest alleen de dag erna was het resultaat op een warme nazomerdag minder tegen NEC Delfzijl 5. Mede dankzij doelman De Sturler bleef Stedum toen een nederlaag met dubbele cijfers bespaard en wat Stedum 2 toen liet zien was totaal geen strijdlust. Dit moest zaterdag 18 februari op het eigen sportpark anders. En wat bleek het ging anders.Stedum had na de overwinningen tegen Knickerbockers en Potetos de smaak te pakken. Vanaf het begin zaten de Stedumers er boven op en kwam NEC Delfzijl niet in zijn spelletje. Nu moet gezegd worden dat de Delfzijlsters door wintersportperikelen ook bepaalde spelers misten maar het mocht niks afdoen aan de wedstrijdmentaliteit van de Stedumers. Na zo'n 10 minuten was het Joeri Perk die Wolter van Zanten de diepte instuurde. De snelle van Zanten liep zo naar het doel en rondde beheerst af. Hierna nam NEC Delfzijl het initiatief direct over en het was ook dicht bij de gelijkmaker. Maar een schitterende poeier van hun middenvelder werd fantastisch gered door de Sturler waarbij de bal via de paal achter ging. Even later had door deze dezelfde de Sturler zomaar inderdaad 1-1 kunnen staan. Een doeltrap van hem kwam in de voeten van de tegenstander maar deze schrok daar zo van dat het met een sisser afliep. Hierna had Stedum nog 2 goede kansen maar Juan stuitte op de keeper en Gert zag een schot rakelings overgaan.In de 2e helft kwam Stedum al snel op een 2-0 voorsprong. Een vrije bal van Jeroen Bansberg werd diep gegeven op Wolter, welke de bal goed voorlegde op Gert Hovenga en deze wist wel raad met deze kans. Na zo'n 20 minuten werd het toch spannend. Een aanvaller van NEC kon aan de aandacht ontsnappen van de verdediging maar zag zijn schot gepareerd worden door de doelman echter deze had de pech dat de bal hierbij via zijn been weer terug rolde en zo tergend langzaam de goal in ging. NEC Delfzijl rook zijn kans en Stedum was even de weg kwijt en even later stond het dan ook zomaar 2-2. Dat Stedum hierna ontsnapte aan de 2-3 had het weer te danken aan de Sturler. Daar het eerste elftal met wat personele bezettingen zat moesten Johan en Robin naar de kant en met wat verse krachten in het veld ging Stedum er weer vol voor. Het was de ingevallen Tim de Jonge die de bal in de kluts van Wolter van Zanten kreeg en de keeper met een bekeken schuiver kansloos liet. Achterin hield de inmiddels ingevallen Martin Dekker (na lang blessureleed weer terug) als vanouds opruiming zodat NEC geen echte kansen meer kreeg. Op het eind van de wedstrijd werd het zelfs 4-2. Een goede pass van Jeroen kwam bij Wolter en wederom kon deze met zijn snelheid het doel bereiken en de keeper kansloos laten. Hiermee werd de derde overwinning op rij behaald en weer werd dit gedaan met 4 gescoorde goals. En hiermee is er revanche genomen op de eerdere nederlaag. En zo staat er een mooie reeks van 9 uit 3 met 12 voor en 6 tegen en is inmiddels aansluiting gevonden met de onderkant van de middenmoot. Ook vandaag was de eenheid en de werklust weer het grote pluspunt. Op deze manier gaat Stedum 2 nog een leuke tweede helft van het seizoen tegemoet. Op 4 maart mag het aantreden bij Lycurgus 11 en hopelijk kan daar de serie een vervolg krijgen.