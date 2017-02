EKC dames pakken cruciale punten

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 18 februari in hun eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft een goede slag geslagen. In Assen werd tegen het iets hoger geklasseerde Achilles 1894 aangetreden dat thuis met 6-0 was verslagen.Op de geblesseerde Loes Korhorn en de gestopte Demi Mulder na was EKC nu weer geheel compleet en liet dat dan ook zien in de eerste helft. De gasten hadden een duidelijk veldoverwicht en kregen dan ook mogelijkheden om dit in een voorsprong uit te drukken. Helaas dat lukte niet zo. Tot aan de 16meterlijn was de opbouw goed maar net het laatste zetje daar schortte het aan. Achilles probeerde er wel uit te komen maar moest deze eerste helft duidelijk haar meerdere erkennen in EKC. Inzetten van EKC gingen naast, stuitten op keepster Dyan Brouwer of kletsen net op de lat. Ook kreeg EKC een serie corners mee waaruit het helaas ook geen doelpunt wist te fabriceren. Zo waren Michelle Koster, Emma Postma, Rebecca Postma, Sarah Rijzinga (die de latraakster was), Janet Toonder en Irene Bos onfortuinlijk. Gezien het spelbeeld was een voorsprong voor EKC duidelijk verdiend geweest. Uiteindelijk viel in de 40e minuut de bevrijdende treffer. Sarah Rijzinga vond Marjon Bos die over rechts doorging en de 0-1 noteerde. Nu wilde EKC meer en dat lukte dan ook in de 45e minuut. Nu was Marjon Bos de aangeefster en maakte Sarah Rijzinga er 0-2 waarmee EKC met een goed gevoel de rust inging.De tweede helft was van een minder gehalte dan de eerste. Weliswaar was EKC nog wel de bovenliggende partij maar nu toch in mindere mate dan in de eerste helft. Ook scheidsrechter J. Tuntelder die aanvankelijk goed floot begon ook meer warriger te leiden wat EKC geen goed deed. Keepster Nicky Bos die het in de eerste helft vrij rustig had moest nu toch vaker in actie komen. Achilles mocht nu vaker voor haar doel verschijnen en gevaar scheppen dan in de eerste helft. In de 58e minuut werd Michelle Koster gewisseld voor Marije Roelink. EKC zocht een opening in de Achilles-defensie maar slaagde daar niet in. Er waren ook nu kansen maar het benutten was een tweede. Het was Achilles dat in de 77e minuut dichterbij kroop zij het met wat hulp van EKC. In een poging de bal weg te werken deponeerde Irene Bos deze achter haar eigen keepster: 1-2. EKC moest nu het hoofd koel houden en bij de meegereisde supporters beklom het gevoel dat het alsnog wel eens mis kon gaan daar EKC in de strijd tegen degradatie de punten hard nodig heeft. Het werd dan ook nog een spannende slotfase. Achilles rook nog wat en loerde op de counter. EKC wist echter achterin alles dicht te houden en ook keepster Bos leverde zeker haar bijdrage hierbij. Het was echter Achilles zelf dat de overwinning voor EKC min of meer veilig stelde. Bij een aanval van EKC in de 87e minuut trok keepster Dyan Brouwer EKC-aanvalster Sarah Rijzinga binnen de beruchte lijnen onderuit. Rijzinga schoot de strafschop zelf onberispelijk binnen en stelde daarmee de zege en de drie punten veilig: 1-3. In de resterende tijd stuitte Emma Postma nogmaals op de keepster maar kwam er van Achilles niets meer uit. Door dit resultaat staat EKC nu op de 8e plaats en zakte Achilles naar plek 10. Zaterdag 4 maart spelen de dames thuis in Eenrum tegen GV Groen Geel, aanvang 14.00 uur.Achilles 1894 – EKC 1-3 (0-2). 40. Marjon Bos 0-1; 45. Rijzinga 0-2; 77. Irene Bos (e.d.) 1-2; 87. Rijzinga (strafschop) 1-3.Scheidsrechter: J. TuntelderEKC: Minke Toonder, Marije Roelink, Wendy Reitsma, Gretha Annema, Janet Toonder, Marjon Bos, Sarah Rijzinga, Nicky Knol, Nicky Bos, Michelle Koster, Emma Postma, Rebecca Postma, Irene Bos.