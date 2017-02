Noordpool veel te sterk voor zwak ZEC.

In een tegenvallende derby was Noordpool zaterdagmiddag veel te sterk voor buurman ZEC. Onder barre omstandigheden werd het namelijk maar 3-0 voor de thuisploeg waar een overwinning met een half dozijn aan treffers als verschil normaal was geweest.Voor de derby tussen Noordpool en ZEC was iedereen het over een ding roerend met elkaar eens. Niemand begreep iets van de beslissing van de KNVB om het hele programma in het amateurvoetbal er niet uit te gooien. De bond had in al zijn wijsheid wel besloten om een streep door de wedstrijden in de B-categorie te zetten maar liet de voetballers en voetbalsters in de A-categorie onder zeer onprettige weersomstandigheden de wei ingaan. Een vreemde gang van zaken vond ook Noordpool-trainer Jur Smit. ,,In onze competitie gaan er vandaag twee duels door. Daardoor trek je het aantal gespeelde wedstrijden onnodig scheef. Er is verder nog bijna niets afgelast en over twee weken is er een inhaalweekend. Dus waarom niet deze speelronde naar dat weekend verplaatsen, aldus Jur Smit die even later bijval kreeg van zijn collega van ZEC, Douwe Maat. ,,Wie doen we hier nu een plezier mee. De gevoelstemperatuur ligt duidelijk onder het vriespunt en er moet vanuit de bond zonnodig gevoetbald worden. Ik vind dat echt de grootste waanzin en een minachting van je eigen leden,” zo was de duidelijke mening van Douwe Maat die zag dat Ronny Bakker goed uit de warming up kwam. De routinier had enkele weken geleden een blessure opgelopen en het zag er in eerste instantie naar uit dat de goalgetter van de Zandeweersters niet op het wedstrijdformulier zou komen te staan. Maar na de warming up gaf Bakker aan dat hij als wisselspeler inzetbaar zou zijn.Wie aan de kant van de thuisploeg wel in de basis begon was George Goguadze die enkele weken vanuit VV Winsum naar Noordpool was gekomen. De 23-jarige Georgiër had vorige week groen licht van de bond gekregen en wat voor Jur Smit aanleiding was om zijn aanwinst een basisplaats te geven. ,,George speelt vandaag voor de afwezige Chariff Perdok op het middenveld. Maar in principe maakt het niet uit waar ik hem neerzet want hij kan op alle posities uit de voeten.”Om precies vijf minuten over half drie kon het duel in Uithuizen eindelijk beginnen na een minuut stilte voor de eerder in de week overleden Albert Huizinga die als vrijwilliger actief was binnen ZEC. Na deze door de kou wat langer aanvoelende minuut mochten de tweeëntwintig spelers eindelijk in actie komen voor een beginfase die maar weinig spectaculairs bood. Er waren wel wat kansjes voor vooral de thuisploeg maar die mochten niet echt naam hebben. Nadat Robert Bakker binnen tien minuten al tegen een gele kaart opliep doordat hij commentaar had op een beslissing van scheidsrechter Adem Secer was daar in de dertiende minuut de eerste echt grote kans voor de gastheren. Na een overtreding op Mark Bos kreeg de thuisploeg een vrije bal die prachtig werd ingeschoten door George Goguadze maar die door ZEC-keeper Jacco Knol eveneens prima werd gepareerd. Twee minuten later was daar een volgende kans voor de thuisploeg toen Mark Knol door de defensie van de gasten brak. De kleine spits leverde vervolgens een prima voorzet af die door Stephano da Silva Piloto rakelings naast werd gekopt. Zo werd al vroeg in de wedstrijd duidelijk dat de gastheren de bovenliggende partij waren wat in de 22minuut in een voorsprong tot uiting kwam. Op de rechtervleugel speelde rechtervleugelverdediger Marco Oost teamgenoot George Goguadze aan. Oost sprintte vervolgens goed door en kreeg de bal keurig terug. De voorzet die volgde kwam terecht bij Mark Bos die met een schot in de verre hoek doelman Jacco Knol kansloos liet: 1-0.Na de 1-0 had het zes minuten later ook 2-0 kunnen staan wanneer Stephano da Silva Piloto in een scrimmage voor het doel van de bezoekers even wat koelbloediger was geweest. Iets wat in de 33minuut ook gold voor George Goguadze. De technicus werd goed vrijgespeeld door Mark Bos maar alleen voor Jacco Knol schoot Goguadze te gehaast waardoor zijn schot naast het doel verdween. In de slotfase van een verder matige eerste helft was er even een opstootje tussen Arjan Wieringa en George Goguadze. Na wat geduw en verbaal ‘geweld’ deed de prima acterende scheidsrechter Secer het enige juiste door beide mannen een gele prent voor te houden. Waar het er naar uitzag dat er in Uithuizen met een ruststand van 1-0 de warme kleedkamer opgezocht zou gaan worden kwam daar in de laatste minuut voor de rust toch nog verandering in. George Goguadze mocht, na een overtreding op Jerfy Grol, vanaf links een vrije bal nemen. Goguadze besloot om vanaf ruim twintig meter een schot op doel te wagen die tot verbazing van vriend en vijand in de verre hoek verdween. Een goal waarbij ZEC-goalie Jacco Knol niet helemaal vrijuit leek te gaan. De 2-0 zorgde voor een wat comfortabele voorsprong voor de thuisploeg maar ook voor een beeld dat het duel na de eerste helft al was beslist. Want gezien het krachtsverschil van voor de pauze lag het niet in de lijn der verwachting dat de gasten na de rust nog weer terug in de wedstrijd zouden komen.Waar het duel voor de rust al bijna beslist was kon daar na zes minuten in de tweede helft het stempel definitief op gezet worden. In de 51minuut kreeg ZEC de bal niet echt uit de verdediging en kwam George Goguadze in balbezit. De stylist speelde de bal door naar Nick van den Berg die zich vervolgens goed vrij speelde en even later stond er een 3-0 stand op het scorebord. Rond de 55minuut stond Noordpool vervolgens opeens met een man minder in het veld toen George Goguadze zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. De Noordpool-speler nam onvoldoende afstand bij een vrije trap zodat scheidsrechter Secer de Georgiër vroegtijdig naar de warme kleedkamer stuurde. Tien minuten later mocht ook Robert Bakker vertrekken. Bakker had al in de eerste helft al geel ontvangen en kreeg na een akkefietje met Michel Dries een tweede gele prent. Zo stonden er voor de laatste vijfentwintig minuten nog twintig spelers op het veld in een duel dat als een nachtkaars uitging en in niets de derby was zoals die in eerdere edities werd uitgevochten. Daardoor bleef het uiteindelijk ook bij 3-0 overwinning voor de thuisploeg die gezien het groot aantal kansen veel ruimer had moeten winnen.Noordpool- ZEC: 3-0(2-0).22. Mark Bos 1-0, 45. Goguadze 2-0, 51. Nick van den Berg 3-0.Scheidsrechter: Adem Secer( Woltersum).Gele kaarten: Goguadze, Dries, Grol(Noordpool), Robert Bakker, Arjan Wieringa(ZEC).Rode kaarten: Goguadze en Robert Bakker (beide 2x geel).Noordpool: Lalkens; Eleveld(73.Klip), Oost, Dries, Hovenkamp; Goguadze, Van den Berg( 80.Van der Velden), Grol, Rick Bos; Mark Bos, Da Silva Piloto( 80. De Voigt).ZEC: Knol; Wieringa, Koolhof, Dijk, Van Tamelen; Boelema, Kruit( 67. Ronny Bakker), De Vos( 75. Jan Wieringa), Marcel Wit(82. Ferdi Wit); Robert Bakker, Keizer