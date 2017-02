Futsal Winsum stelt teleur tegen hekkensluiter

De lichaamstaal van Futsal Winsum-trainer/coach Marc Kruger sprak vrijdagavond na afloop van het duel Extudiantes en Futsal Winsum boekdelen. Kruger had zijn op een tweede plaats staande ploeg namelijk in een werkelijk beschamende vertoning aan het werk gezien tegen rode lantaarndrager Extudiantes die gezien het aantal kansen misschien wel meer verdiende dan de 2-2 die er nu na vijftig minuten op het scorebord stond.Voor aanvang van het duel in de topklasse tussen hekkensluiter Extudiantes en nummer twee Futsal Winsum was een ding duidelijk wist teamleider Bob Brinkhuizen. ,,We moeten Extudiantes niet onderschatten en gewoon ons eigen spel spelen. Wanneer we dat doen verwacht ik geen grote problemen.”Het duel dat werd afgewerkt in een sfeerloze Alfa Sportcentrum kende na twee minuten al een eerste hilarisch moment. De spelers van beide teams gaven bij scheidsrechter Jos Klinkhamer, die werd geassisteerd door Anita Hadders, aan dat de plofbal waar mee gespeeld werd te zacht was. Het reserve exemplaar van de thuisploeg was nog zachter dan de wedstrijdbal zodat er even een pomp gemobiliseerd moest worden om beide plofballen van de juiste spanning te voorzien. Na dit intermezzo was er een zestigtal seconden later een eerste kans voor Futsal Winsum. Edu de Jonge Rosa bracht met goed voorbereidend werk Stijn Wymenga in stelling maar de Winsumer zag zijn inzet net naast het doel van Maarten Boelhouwer gaan. Na deze vroege eerste mogelijkheid voor de gasten werd het voor het handjevol toeschouwers dat uit Sauwerd en Winsum naar het Alfa Sportcentrum was gekomen een helft waarin hun favorieten steeds zwakker begonnen te spelen. Er lukte niet heel erg veel aan de kant van de bezoekers die in de eerste helft verder blij mochten zijn dat ook de thuisploeg niet uitblonk in het verzorgen van fris aanvalsspel. In de 15minuut had de formatie van Marc Kruger vervolgens alle geluk van de wereld toen Frans Kramer een dot van een kans op de 1-0 kreeg. Gelukkig voor de Winsumers lukte het Kramer de bal naast te schieten wat een nog grotere prestatie was dan raak te schieten. Nadat Stijn Wymenga in de 18minuut zijn doelpoging met het nodige geluk door Maarten Boelhouwer gestopt zag worden was het nog in dezelfde minuut aan de andere kant wel raak. De gastheren namen de aanval namelijk prima over en voordat de Winsumers zich daar goed op hadden ingesteld schoot Niek Roemahlewang de 1-0 op het scorebord. Een minuut later had het zelfs 2-0 kunnen staan wanneer Erik Til even wat koelbloediger was geweest. Maar die schande bleef nummer twee Futsal Winsum bespaard tegen een rode lantaarndrager die in de eerste helft nog de nodige kreeg om zijn voorsprong verder uit te breiden.In de rust was Marc Kruger niet tevreden over het spel van zijn ploeg en wat hij ook duidelijk niet merken. Het baltempo moest omhoog was de boodschap die Kruger aan zijn mannen mee gaf. Maar direct in de eerste minuut na een korte onderbreking had het gewoon 2-0 voor de gastheren kunnen staan. Maar gelukkig voor de Winsumers schoot Erik Til tegen de paal. Na dit ‘schrikmoment’ begon Futsal Winsum wat meer druk op de defensie van Extudiantes te zetten. Er kwamen daardoor ook wat mogelijkheden voor de gasten maar alles gebeurde in een veel te laag tempo en een grote mate van onzorgvuldigheid. Daardoor bleef het in de tweede helft lang 1-0 voor de thuisploeg die echter verzuimde om de zwak spelende gasten de genadeklap toe te dienen. Iets wat prima had gekund tegen de zwak acterende bezoekers. Want ook in de tweede helft werd de eigen aanhang door hun favorieten allesbehalve blij gemaakt met oogstrelend voetbal. In de 35minuut was het echter toch eindelijk een keer raak. Een pass van Edu de Jonge Rosa kwam terecht bij Stijn Wymenga die de bal via onderkant lat achter Maarten Boelhouwer schoot: 1-1. Lang konden de Winsumers echter niet genieten van de gelijkmaker want binnen zestig seconden stonden de gastheren weer op voorsprong. Na een overtreding van Job Tigelaar mocht Extudiantes een vrije trap nemen die door Frans Kramer door een mêlee van spelers achter een kansloze doelman Reinder de Haan werd geschoten. De 2-1 zorgde er voor dat de bezoekers nu echt haast moesten maken om niet met een nederlaag huiswaarts gestuurd te worden. De druk op de defensie van thuisploeg werd verder opgevoerd en er kwamen meerdere kansen op de gelijkmaker. Rond de 39minuut kwam de verlossende tweede treffer van de Winsumers eindelijk op het scorebord te staan. Stijn Wymenga speelde zich op rechtervleugel keurig vrij en gaf een prima voorzet op Reinder Haaksema die van dichtbij doelman Maarten Boelhouwer kansloos liet: 2-2. Na deze gelijkmaker gingen de Winsumers uiteraard op jacht naar een derde treffer. De kansen op 2-3 kwamen er zeker maar ook de gastheren hadden een paar mogelijkheden om weer aan de leiding te komen in een als kijkspel kolderiek duel. Want zo mocht het duel tussen rode lantaarndrager Extudiantes en nummer twee Futsal Winsum wel omschreven worden. In de laatste minuut deden de gasten nog een allerlaatste poging om de drie punten mee naar huis te nemen. Aanvoerder Ulco Brinkhuizen werd tot ‘vliegende kiep’ gebombardeerd om men een veldspeler meer een overtalsituatie te creëren. Maar zelfs deze escapade leverde alleen maar prutswerk op want het was juist de thuisploeg die nog twee enorme kansen op een derde treffer kreeg. Maar uiteindelijk bleef het bij een beschamende puntendeling voor Futsal Winsum waar Marc Kruger later op de avond kort en duidelijk over was. ,,Het was vanavond niet om aan te gluren.”Extudiantes-Futsal Winsum 2-2 (1-0)18. Roemahlewang 1-0, 35. Wymenga 2-0, 36. Kramer 2-1, 39. Haaksema 2-2.Scheidsrechters: J. Klinkhamer, A HaddersExtudiantes: Boelhouwer, Hofstra, Erkelens, Horlings, Roemahlewang, Dijk, Til, Kramer.Futsal Winsum: De Haan, Brinkhuizen, Tigelaar, Haaksema, Elargoubi, Wymenga, Bultena, Van Bolhuis, De Jonge Rosa.