Terechte puntendeling Middelstum.

Middelstum was zaterdagmiddag een van de weinige ploegen die wel in actie kwam. Op het kunstgrasveld van SJS in Stadskanaal werd het een terechte puntendeling voor de Middelstumers .In de eerste helft van het duel tussen SJS en Middelstum waren de betere mogelijkheden voor de Middelstumers. Mogelijkheden die echter niet benut werden door de gasten die na ruim een half uur in de wedstrijd ook nog eens op een 1-0 achterstand kwamen te staan. Dat was in de eerste helft de enige echte kans voor de thuisploeg zodat deze achterstand ook nog eens extra zuur voor de gasten was. In het tweede part begon Middelstum wat onzeker maar na ruim een kwartier gooiden de mannen van Raymond Scholtens wat meer flair in de strijd. De blauwhemden namen de regie over en via een treffer van Wessel Oosterhof kwam er in de 65minuut een 1-1 stand op het scorebord te staan. Een stand met perspectief want de betere kansen bleven na deze gelijkmaker voor de bezoekers. Rond de 75minuut kreeg Middelstum zelfs nog een overtalsituatie toen een van de spelers van SJS met direct rood het veld moest verlaten na een overreding op Gerard Bronsema. Maar de man meer situatie zorgde er niet voor dat Middelstumers met de drie punten huiswaarts keerde want na negentig minuten stond er nog steeds een 1-1 stand op het scorebord. Een eindstand waar Middelstum-trainer Raymond Scholtens uiteindelijk wel mee kon leven. ,,Wanneer we in sommige situaties wat slimmer waren geweest had er misschien wel meer ingezeten. Maar dat waren we niet en daarom een terecht gelijkspel. “