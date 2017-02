Poolster tevreden met gelijkspel

Poolster boekte zaterdagmiddag in Groningen een prima resultaat. Uit bij koploper Be Quick speelde de ploeg uit Spijk met 2-2 gelijk nadat het in de tweede helft zelfs nog met 1-2 aan de leiding kwam.Op het ongebruikelijke tijdstip van 16. 15 uur moest Poolster het opnemen tegen koploper Be Quick 1887. Een op voorhand lastige klus omdat het duel in Groningen op kunstgras werd gespeeld. Daarnaast is Be Quick ook nog eens een tegenstander die de Spieksters niet echt ligt zodat er met enige sceptisch naar het duel werd gekeken. Dat zorgde dan ook dat de thuisploeg zich in de eerste helft een veldoverwicht creëerde wat mede kwam door het ontzag wat Poolster voor zijn opponent had en waardoor de 1-0 voorsprong die na ruim een half uur tot stand kwam ook terecht was. Poolster liet in de eerste helft namelijk in niets zien dat het aanspraak op meer mocht maken.In de rust werd er dan ook besloten om met wat meer druk naar voren te spelen. Centrale verdediger Jeroen de Groot werd doorgeschoven naar het middenveld en dat zorgde voor een ander wedstrijdbeeld. Poolster kwam nu duidelijk meer voor het doel van de thuisploeg en kwam rond de 50minuut op 1-1. Een van de stadjers maakte hands in het eigen strafschopgebied waardoor de bal op de stip ging. Dennis van Dijk was degene die het vonnis voltrok zodat beide partijen weer op gelijke hoogte stonden. Na de gelijkmaker van Poolster werd het vervolgens steeds meer een echte wedstrijd. Beide ploegen gingen op jacht naar een tweede goal en wat de amusementswaarde van het duel alleen maar ten goede kwam. In de 63minuut werd het allemaal nog mooier voor Poolster toen Jeroen de Groot een vrije bal van grote afstand stijf in het kruis joeg: 2-1. Een fantastische goal waar Poolster echter maar kort van kon genieten. Want in de 68minuut kwam Be Quick weer langszij de Spieksters en konden beide ploegen weer op jacht naar de winnende treffer. Een treffer die er niet meer kwam want rond 18.00 uur stond er een 2-2 eindstand op het scorebord waar Jeroen de Munck vooraf voor had getekend. ,,Be Quick ligt ons niet echt en Spijk verloren we eerder dit seizoen ook weer van ze. Dus daarom ben ik absoluut tevreden met dit gelijkspel.”