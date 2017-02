Drachtster Boys boekt monsterzege op Team Alkmaar/Sportstars

De laatste weken maakten de vrouwen van Drachtster Boys een goede indruk met belangrijke overwinningen en goed verzorgd spel. Vrijdag 10 februari kwam Team Alkmaar/Sportstars op bezoek.De wedstrijd kende een verrassende start. De eerste grote kansen waren namelijk aan de kant van de Alkmaarders. Onoplettendheid in de verdediging van Drachtster Boys zorgde ervoor dat de eerste schietkansen op het doel van Teuny Bosma werden afgevuurd.Drachtster Boys kwam met de schrik vrij. Halverwege de eerste helft kwam Esra van der Heide langs de zijlijn in balbezit en gaf je de bal hard voor op Rianne Mulder die de bal binnen prikte; 1-0. Esther van Toledo liet haar kwaliteiten zien. Ze dribbelde de bal van achteruit op en kon van afstand onverstoord de bal hard binnenschieten; 2-0. Ook Sanne Bijlstra liet zien dat zij de laatste weken in goede vorm verkeert. Na een versnelling langs de zijlijn schoot ze de bal zelf beheerst in de verre hoek; 3-0.Het slotakkoord in de eerste helft is voor Vera Veelers. Zij verlengde een lange uitworp van Teuny Bosma met het hoofd en passeerde hiermee keepster Pien van Kampen; 4-0.In de tweede helft scoorde Esther van Toledo na een 1:2 met Sanne Bijlstra de 5-0.Nadat Marian Meijer werd neergehaald binnen de cirkel, volgde een penalty. Sanne Bijlstra schoot van 6 meter de 6-0 raak. Jessie Prijs tekende daarna de 7-0 aan. Het hoogtepunt van de avond kwam van de voet van Esther van Toledo. Ze dribbelde zelfverzekerd voor het doel van Team Alkmaar langs en wachtte het juiste moment af om met de buitenkant van de schoen de bal over keepster Elisa Hartog te liften; 8-0.Na de aftrap van Team Alkmaar werd de bal onderschept en nog geen 10 seconden later werd ook de 9-0 gemaakt door Rianne Mulder. Na een goede 1:2 met Esther van Toledo maakte Rianne Mulder haar derde van de avond; 10-0. Jessie Prijs zette de eindstand van 11-0 op het bord. De ingevallen Margrythe Beute liet in de slotfase zien ook belangrijk te zijn voor het team. Een aantal ongeconcentreerde momenten in de slotfase bezorgden de gasten uit Alkmaar nog een aantal grote kansen. Sluitpost Beute bleef koel en zorgde hier mede voor de clean sheet.