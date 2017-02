SV Bedum verdient langs BATO in oefenduel

Het spelen op een biljartlaken qua gras is iets waar iedere voetballer van droomt. Helaas komt het in de vijfde klasse D nog vaak voor dat de velden simpelweg niet bestand zijn tegen het winterweer in februari. Ook de dienstdoende terreinknecht van Woltersum kon afgelopen weekend niets anders dan het veld afkeuren. Dit betekende dat het competitieduel tussen Woltersum en SV Bedum niet kon plaatsvinden. De schaduwwedstrijd tegen BATO werd daarom gespeeld in Bedum, waar het kunstgras van de thuis er zoals altijd prima bij lag. In een wedstrijd waarbij de eerste helft alleen voldoende kwaliteit had, stapte Bedum uiteindelijk verdiend als winnaar van het veld. Op een zonovergoten Sportpark Bedum, maar met een koude winterwind werd het eindelijk 2-1 voor de Bedumers.Het blijft het verhaal van afgelopen seizoen. In een tweeluik tegen Donkerbroek wist de ploeg van Dick Visser geen promotie af te dwingen naar de vierde klasse, maar ook afgelopen zondag werd duidelijk dat de ploeg daar niet had misstaan. BATO, wat in de middenmoot van de vierde klasse bivakkeert, zal na 90 minuten toch een ander beeld van Bedum hebben dan voor de wedstrijd. De gastheren wisten dat de kwaliteit van BATO hoger was dan de gemiddelde ploeg uit de eigen klasse, maar dit weerhield de mannen van Visser er niet van om gedisciplineerd te spelen. Met een gesloten verdediging mocht BATO de bal rondspelen, maar kwam in de eerste minuten niet door het collectief van Bedum. De linies stond goed op elkaar en de bal werd gretig afgejaagd. Na een kwartier kwam Bedum ook meer in zijn ritme en gebruikte het snelle kunstgras om BATO onder druk te zetten. Een afgeslagen schot eindigde als corner. De luchtmacht van Bedum meldde zich voorin en het was Frans van Loenen die compleet ongedekt mocht inkoppen bij de tweede paal, 1-0. De wedstrijd kwam in evenwicht, maar Bedum mocht de scheidsrechter dankbaar zijn dat de intikker van de spits van BATO (onterecht) werd afgekeurd. Dit onrecht werd vlak hierna hersteld, toen een bal tussen de keeper en verdediger van Bedum slap werd verwerkt. Het duo kwam met elkaar in aanraking en de spits van BATO mocht simpel binnentikken, 1-1. Door het goede spel raakte Bedum niet ontmoedigd en bleef druk naar voren zetten. Een aantal mooie aanvallen strandde in schoonheid, maar na dik 35 minuten kwam Bedum toch weer verdiend op voorsprong. Met een goede steekpass werd Buurlage gelanceerd en schudde in een direct duel zijn tegenstander van zich af. Vanaf 15 meter schoot hij de bal keurig langs de keeper van BATO, 2-1.In de rust kwam Bijmolt binnen de ploeg voor Smit, die uit voorzorg rust kreeg. Ook BATO wisselde door, waarbij de ervaren voorhoede vervangen werd door een aantal jeugdspelers. Gedurende de tweede helft veranderde het speelbeeld en kreeg Bedum meer grip op de wedstrijd. Net zoals in de eerste helft wist BATO niet de gaten te vinden in de verdediging van de Bedumers en gingen va-banque 1 op 1 spelen achterin. Dit was koren op de molen van de thuisploeg, die via de snelle voorwaartsen kans op kans creëerde. Een aantal razendsnelle counters leidde tot grote kansen, maar elke keer stond het vizier niet op scherp of bleek de keeper van BATO een té grote sta-in-de-weg. De ploeg van Visser mag het zich in de tweede helft aanrekenen dat het niet meer dan vijf keer scoorde. Na 90 minuten stapte de ploeg van Visser als verdiende winnaar van het veld.Volgende week komt Kloosterburen op bezoek in Bedum. Bij de withemden verloren de Bedumers met 3-0, iets wat op het eigen kunstgras rechtgezet moet worden, wil de ploeg van Visser de top drie in het vizier houden. Aanvang 14.00 uur.