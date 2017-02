Overtuigende zege Zeester op Velocitas.

Vier goals van Vince van der Veen, een uitblinkende 16-jarige keeper Daniel Veenstra en een uitstekend fluitende scheidsrechter Vellinga. Dat waren zaterdagmiddag in Zoutkamp de belangrijkste ingrediënten in het duel tussen Zeester en Velocitas dat door de thuisploeg op overtuigende wijze met 6-2 werd gewonnen.Voor Zeester stond zaterdagmiddag het thuisduel tegen middenmoter Velocitas op het programma. Een tegenstander waar de Zoutkampers eerder in het seizoen onnodig punten aan had verloren. ,Het duel tegen Velocitas was inderdaad voor de winterstop een van de wedstrijden waarin we dom puntverlies leden. Onnodig puntverlies wat er voor heeft gezorgd dat we op dit moment een elfde plaats innemen. Willen we daar verandering in aanbrengen dan moeten we beginnen om vandaag de punten in eigen huis houden, aldus Willem Pettinga die na dit seizoen uit Zoutkamp vertrekt en voor het komend seizoen nog geen nieuwe club heeft. ,, Komt er niets dan ga ik het volgend seizoen gebruiken om mijn licentiepunten te behalen. Want ik wil nog wel een tijdje als trainer actief blijven,”Nadat scheidsrechter Vellinga uit Leeuwarden voor de eerste keer had gefloten was er in de 9minuut direct een kans voor de gasten. Na een goed lopende aanval zag Peter van de Veen zijn schot echter gekeerd worden door doelman Daniel Veenstra. De 16-jarige keeper was de vervanger van door werkzaamheden verhinderde Martijn Wieringa. Drie minuten later kreeg de thuisploeg een grote mogelijkheid om aan de leiding te komen. Aanvoerder Danny Beerda ging alleen op doelman Berend Stuut af maar reageerde te weifelend om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Zeester kreeg vervolgens steeds meer grip op de wedstrijd wat de thuisploeg in de 15minuut een 1-0 voorsprong opleverde. Een pass van Marco Dijkstra kwam terecht bij Danny Beerda die de bal in een keer doorspeelde op Vijko Postma. De snelle rechterspits zocht de achterlijn op en verstuurde een uitstekende voorzet die door Vince van der Veen keurig werd binnengekopt. Na deze openingstreffer trokken de gastheren het spel nog meer naar zich toe wat in de 20minuut resulteerde in een kans voor Vijko Postma op de 2-0. De Zoutkamper wachtte echter te lang met schieten waardoor Youri Haaksema op het nippertje nog redding wist te brengen. In de 27minuut was daar eindelijk een tweede goal voor de withemden. Na een overtreding op Vijko Postma mocht Vince van der Veen vanaf de rechtervleugel een vrije trap nemen. De lange spits slingerde de bal fraai voor het doel van de bezoekers waar Vijko Postma het zicht van doelman Berend Stuut dusdanig hinderde dat het even later 2-0 in het voordeel van de thuisploeg stond. Velocitas was in deze fase rijp voor de sloop en het wachten was dan ook op een derde goal voor de thuisclub. Een derde goal die er in de 31minuut ook kwam. Henri Nienhuis brak door de verdedigingslinie van de stadjers en leek alleen op doelman Berend Stuut af te gaan. Nienhuis leek echter achterhaald te worden door Youri Haaksema. Gelukkig voor Zeester slaagde de jonge middenvelder er echter nog net op tijd in om de bal bij Danny Beerda te krijgen die er vervolgens eenvoudig de stand op 3-0 bracht. Na ruim een half uur leek het duel dus gespeeld in Zoutkamp maar niets was minder waar. De thuisploeg nam wat gas terug en het was aan doelman Daniel Veenstra te danken dat de gasten niet terug in de wedstrijd kwamen. De jonge goalie liet namelijk zien over het nodige talent te beschikken waardoor vaste waarde Martijn Wieringa niet echt werd gemist. In de laatste minuut van de eerste helft kwam er een wijziging in de stand. Bij een uitbraak van Velocitas maakte Cees de Jong binnen de beruchte lijnen een overtreding op Jeffrey Doornbos. De uitstekend fluitende scheidsrechter Vellinga wees vervolgens direct gedecideerd naar de stip. Voor de penalty kwam Emiel Jansen naar voren die via een halve glijpartij doelman Veenstra de verkeerde kant opstuurde: 3-1.Na de pauze werd het in de 47minuut weer een open wedstrijd. Uit een corner van Jeroen Bakker wist Jeffrey Doornbos namelijk koppend de 3-2 te scoren. Vervolgens zag het er even naar uit dat de gasten de regie naar zich toe zouden trekken. Er kwamen wat kansen voor de ploeg van oud-Ulrumer Johannes Noorda op de gelijkmaker. Noorda kreeg het even later nog even aan de stok met onpartijdige Vellinga. Een akkefietje zonder directe gevolgen omdat Noorda en Vellinga al snel in de gaten hadden dat een verder zeer sportief duel in Zoutkamp dit ‘gedoe’ helemaal niet verdiende. Al snel na de tweede goal van de gasten herpakte de thuisploeg zich weer. Er kwamen weer wat kansen voor de formatie van Willem Pettinga en uit een van die kansen werd de stand in de 59minuut 4-2. Bij weer een snelle uitbraak kwam Marco Dijkstra op de rechtervleugel goed door en uit zijn voorzet wist Vince van der Veen zijn derde treffer van de middag te scoren. Vervolgens kreeg Danny Beerda tot twee keer toe de gelegenheid om de marge te vergroten. Maar beide keren faalde de Zoutkamper. Zo bleef het lang 4-2 voor de gastheren waar pas in de 83minuut weer verandering in kwam. Danny Beerda had zich vanuit de spits iets laten terugzakken op het middenveld en stuurde vervolgens Vijko Postma op avontuur. Postma snelde vervolgens langs rechtervleugelverdediger Peter van der Veen. Wat volgde was een prima voorzet op Vince van der Veen die even later de bal fraai langs een kansloze Berend Stuut schoot: 5-2. Uiteraard was het duel in Zoutkamp met deze stand gespeeld maar de thuisploeg bleef echter jagen op meer. Zo kwam er nog een grote kans voor Henri Nienhuis maar de ijverige middenvelder had de pech dat doelman Stuut zijn inzet wist te keren. In de slotseconden werd het uiteindelijk toch nog mooier voor de gastheren toen Henri Nienhuis met een fraaie pass teamgenoot Vijko Postma alleen voor de keeper bracht. Postma die bij drie eerdere goals betrokken was, zorgde met een fraaie schuiver in de verre hoek namelijk voor een 6-2 eindstand wat gezien het vertoonde spel van de gastheren absoluut verdiend was.Zeester-Velocitas: 6-2(3-2).15. Van der Veen 1-0, 27. Van der Veen 2-0, 31. Beerda 3-0, 45.Jansen 3-1 (str.), 46. Doornbos 3-2, 59. Van der Veen 4-2, 83. Van der Veen 5-2, 90. Vijko Postma 6-2.Scheidsrechter: A. Vellinga (Leeuwarden).Gele kaart: IJsselstein(Velocitas).Zeester: Veenstra; Simon Postma, Alt, Zwart, Abbas; Henri Nienhuis, Dijkstra(72. Jasper Nienhuis), De Jong(66. Elema); Vijko Postma, Beerda, Van der Veen(90. Knol).Velocitas: Stuut, Van der Veen, Haaksema, IJsselstein, Hagenus; Molenaars, Bartelds, Jansen; Holstein, Bakker, Doornbos.TevredenWillem Pettinga was na afloop van het duel tegen Velocitas tevreden over de verrichtingen van zijn ploeg. ,,Ik heb een ploeg gezien die met veel inzet en beleving heeft gespeeld. Daarna waren er een aantal doelpunten bij die tot stand kwamen uit goed lopende aanvallen. Dus wat betreft hoop ik niet dat Koning Winter roet in het eten gooit want deze lijn willen we graag doortrekken richting volgende week wanneer de streekderby tegen Ezinge op het programma staat.”