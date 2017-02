Moeizame zege Noordpool

Een door veel afwezigen geteisterde Noordpool boekte zaterdagmiddag een magere overwinning op Wagenborger Boys. In Wagenborgen werd het door een laat doelpunt van Jerfy Grol een benauwde 1-0 zege.Voor aanvang van het duel tegen Wagenborger Boys moest Noordpool-trainer Jur Smit even improviseren om tot een representatief team te komen. Smit had namelijk maar liefst zeven spelers die om diverse redenen niet beschikbaar waren voor het duel tegen Wagenborger Boys. Maar ook zaterdag slaagde de ervaren trainer daar weer in waarbij hij ook nog eens het geluk had dat Giorgi Goguadze, die tot voor kort nog deel uitmaakte van de selectie van VV Winsum-zaterdag, donderdag groen licht van de KNVB kreeg om met ingang van zaterdag voor Noordpool uit te komen. Goguadze begon zaterdag ook direct in de basis bij Noordpool dat het in de eerste helft lastig had tegen een zeer verdedigend spelende thuisploeg. De gastheren lieten namelijk zien dat het met een gelijkspel al dik tevreden zou zijn in het duel tegen een Noordpool waar het eerder in het seizoen nog met 5-0 van had verloren. Zo werd het uiteindelijk een moeizaam duel voor de gasten die na vijfenveertig minuten de kleedkamer opzochten met een 0-0 stand op het scorebord. Na de pauze werd het er allemaal niet beter op in Wagenborgen waar de thuisploeg nog steeds weigerde aanvallende aspiraties te laten zien. Daardoor bleef het lastig voor de bezoekers die er uiteindelijk in de 80minuut, door een goal van Jerfy Grol, in slaagden om op 0- 1 te komen. Een stand wat uiteindelijk ook de eindstand werd na een volgens Jur Smit moeizaam duel. ,,Wanneer je zoveel jongens mist weet je dat het lastig kan worden. Het werd inderdaad een moeizaam duel maar ondanks dat we zwaar gehavend waren speelden we nog beter dan Wagenborger Boys en was de zege terecht.”