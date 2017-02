VV Winsum verliest van rode lantaarndrager

VV Winsum verloor zondagmiddag van hekkensluiter Donkerbroek met 4-5. In een knotsgekke wedstrijd scoorde Dennis Abbas drie keer voor de Winsumers maar zorgden persoonlijke fouten er voor dat de ploeg van een geplaagde trainer Willem Kluin voor de negende achtereenvolgende keer een competitieduel verloor.VV Winsum speelde zondagmiddag in Donkerbroek op papier als thuisploeg. Eerder in het seizoen was het hoofdveld in Donkerbroek namelijk nog niet geschikt om daar een competitiewedstrijd op te spelen. Daardoor werd toen besloten om het duel om te zetten en het thuisduel van de Donkerbroekers in Winsum te laten plaatsvinden. Op het hoofdveld van de rode lantaarndrager keek VV Winsum zondagmiddag binnen een half uur al tegen een 0-3 achterstand aan. Persoonlijke fouten zorgden voor deze slechte start maar die door twee goals van Dennis Abbas voor de rust nog enigszins dragelijker werd. De Winsumers zagen daardoor richting de tweede helft zeker nog mogelijkheden om naast Donkerbroek te komen. In de 49minuut zorgde Jurrien Boerema er met zijn derde treffer echter voor dat de stand 2-4 werd en de ploeg van de zo geplaagde trainer Willem Kluin weer in de achtervolging kon. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen kwamen de Winsumers toch weer terug tot 3-4 door een goal van de normaal gesproken in het tweede team spelende Ronald Spikman. Gezien het beeld van de tweede helft zat een 4-4 er op dat moment zeker in. Maar door miscommunicatie in de defensie van Winsum stond het drie minuten later 3-5 in het voordeel van Donkerbroek. Niet veel later zorgde Dennis Abbas er met een fraaie stiftbal voor dat de spanning weer in de wedstrijd terugkeerde. De 4-5 zorgde dat er dus nog van alles mogelijk was in deze knotsgekke wedstrijd. Zo kreeg Sander Smit vijf minuten voor het einde nog een enorme kans om de gelijkmaker te scoren maar zijn schot ging net langs de voor Winsum verkeerde kant van de paal. Zo bleef het bij een nederlaag met de cijfers 4-5 waar Willem Kluin van vond dat het ook deze keer weer een onnodige nederlaag was geworden. ,, We hadden weer veel afwezigen maar hadden het geluk dat het tweede elftal afgelast was. Was dat niet het geval geweest dan hadden we geen elftal in het veld kunnen brengen. Want vanuit de jeugd is het maar mondjesmaat wat er bij ons mag en mee wil doen,"