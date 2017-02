SIOS laat langs De Lauwers.

SIOS won zaterdag het uitduel tegen De Lauwers met 0-2. Daar was volgens trainer Erwin Molog ook alles mee gezegd na een wedstrijd die men bij SIOS maar heel snel moest vergeten.Het veld in Warfstermolen was zwaar te bespelen waardoor SIOS duidelijk in het nadeel was. De formatie uit Sauwerd moet het namelijk hebben van combinatievoetbal wat echter absoluut onmogelijk . Toch waren het de gasten die zich in de eerste helft de nodige kansen creëerden maar daar verder niets mee deden. Doordat de thuisploeg aanvallend weinig tot niets liet zien stond er daarom na een zeer slechte eerste helft een 0-0 stand op het scorebord. Een stand waar na de rust vooralsnog geen verandering in kwam. Beide ploegen modderden namelijk maar wat aan zodat het er steeds meer naar uit begon te zien dat de brilstand ook de eindstand in Warfstermolen zou gaan worden. Iets waar in de 75minuut verandering in kwam toen onpartijdige Veldman voor een handsbal in het strafschopgebied van de thuisploeg floot. De bal ging vervolgens op de stip en Sander Bultena zorgde met een beheerst genomen penalty voor 0-1. Voor SIOS, waar Jens Ruesink na meer dan een jaar van blessureleed zijn rentree maakte als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Peter Nanninga, was het nu zaak om deze nipte voorsprong vast te houden. Iets waar de bezoekers uiteindelijk ook in slaagden en wat helemaal klaar was toen de bal in de 89minuut nogmaals op de stip ging toen Jacob de Haan in het strafschopgebied van De Lauwers onderuit werd geschoffeld. Ook deze keer nam Sander Bultena plaats achter de bal om zijn ploeg even later naar een 0-2 overwinning te schieten. Een overwinning waar Erwin Molog na afloop van vond dat die volledig terecht was. ,,We hadden het in de eerste helft al moeten afmaken. Doordat we dat verzuimden hielden we De Lauwers in de wedstrijd. Hierdoor maakten we het ons onnodig moeilijk in verder zeer slechte wedstrijd.”