Belangrijke zege De Fivel.

De Fivel boekte zaterdagmiddag een belangrijke zege. In Stadskanaal werd er namelijk met 1-2 van het eveneens in de middenmoot bivakkerende SJS gewonnen.In Stadskanaal moest De Fivel het doen zonder Geert van der Veen. De aanvoerder had in een van de zaaltoernooien een liesblessure opgelopen en was daar nog onvoldoende van hersteld. Dat zorgde dat de gemiddelde leeftijd van de formatie van Simon Schuil weer wat lager werd voor een duel dat op een heel erg slecht kunstgrasveld moest worden afgewerkt. In de beginfase had De Fivel het daardoor lastig tegen een thuisploeg die direct in het begin een paar mogelijkheden kreeg om op voorsprong te komen. Gelukkig voor de gasten bleef het alleen maar bij kansen. Waar de thuisploeg niet op voorsprong kwam deed De Fivel dat wel . De bezoekers mochten in de 20minuut namelijk een vrije trap nemen die door Emiel Bos onberispelijk werd binnengeschoten: 0-1.Tot aan de rust gebeurde er vervolgens niet veel meer in een matig duel zodat beide teams met een nipte voorsprong voor de gasten de kleedkamer opzochten.Direct na de rust zag het er al snel figuurlijk een stuk zonniger uit voor De Fivel toen Silke Korpershoek de stand op 0-2 bracht. Een tweede treffer die wat meer rust in het spel van de oranjehemden bracht. SJS probeerde met lange ballen wel om de defensie van de gasten onder druk te zetten maar dat zorgde niet voor direct gevaar. In de laatste minuut van het qua kijkspel matig duel wist te thuisploeg uiteindelijk nog wel de 1-2 te scoren. Niet veel later waren het echter de Riepsters die na het laatste fluitsignaal de drie kostbare punten mee huiswaarts mochten nemen. ,,Het werd voor ons een moeizame wedstrijd omdat het kunstgras veld echt rampzalig slecht was. Daarom ben ik ook blij met deze zege waardoor we wat meer afstand van de gevarenzone nemen, was na afloop het commentaar van De Fivel-trainer Simon Schuil.