Stedum 3 opent 2e seizoenshelft met brilstand

Op de donderdagavond leek het er eerst niet op dat het derde elftal zou voetballen want de helft van de selectie was afwezig. Maar wat bleek bij de elftalbespreking, het eerste elftal had 17 spelers op papier waardoor er spelers naar het tweede gingen en het tweede dat wel grotendeels compleet was spelers kon afstaan aan het derde. En hierdoor kon Stedum toch afreizen naar NEC Delfzijl 7.Daar Harry Swieringa moest werken keepte Boelie de Sturler, die eerst bij het tweede had gespeeld, ook bij het derde. De Sturler was maar net op tijd want de scheidsrechter wilde al beginnen. Eenmaal in de goal kon de wedstrijd dan eindelijk beginnen. Stedum was de iets betere ploeg en kreeg ook wat kansen maar deze werden helaas niet benut. Het had zelfs twee strafschoppen moeten hebben maar het was al snel duidelijk dat de scheidsrechter van deze wedstrijd zijn eigen pot zou fluiten en dus werden de strafschoppen niet gegeven. Toch wist NEC Delfzijl ook een paar kansen te creëren maar De Sturler was goed warm gedraaid bij het tweede van Stedum en stond ook nu weer zijn mannetje. Hierdoor bleef de brilstand gehandhaafd daar de keeper van de tegenstander een voorzet van Pieter nog net tot corner wist te tikken. Helaas was er nog een opstootje waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag om van elke partij een speler op de strafbank plaats te laten nemen en bij Stedum was dat Klaas Lubbers. Gelukkig verliep de wedstrijd hierna weer rustig en werd er verder sportief gespeeld. De rust werd bereikt met 0-0. In de tweede helft bleek er helemaal geen eer meer te halen voor Stedum want bij NEC Delfzijl was de aanvoerder er uit gegaan en die ging vlaggen en bij elke gevaarlijke situatie ging de vlag omhoog waardoor menige aanval van Stedum werd geneutraliseerd. Het leek wel of de vlaggenist dacht dat het vlaggetjesdag was want bij een aantal situaties was het zeker geen buitenspel.Zo halverwege de tweede helft werd voor Stedum dan ook in zo’n situatie een geldig doelpunt afgekeurd. Hij liep op een schitterende pass bij zijn tegenstander weg en liep zo op de goal af en scoorde maar tot ieders verbazing was ineens de vlag weer omhoog en werd dit keurig door de scheidsrechter over genomen. Stedum mocht gewoon niet winnen vandaag. Het kreeg nog een beste kans maar dat schot ging via de lat over. Bijna verloor Stedum de wedstrijd nog in een van de laatste minuten. Een gevaarlijke vrije trap belandde bij de 2paal waar een speler de bal goed intikte maar De Sturler wist met zijn voeten een nederlaag te voorkomen. Niet veel later floot de scheidsrechter af en werd deze eerste wedstrijd in de 2seizoenshelft door Stedum 3 met een ‘brilstand’ afgesloten. Volgende week mag Stedum 3 thuis aantreden maar gezien de voorspelde winter is dat maar afwachten. Maar langzamerhand komt het voorjaar dichter bij en komt Stedum 3 vanzelf weer in het ritme dat we gewend zijn van onze veteranen.