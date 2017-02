Zwaar bevochten overwinning Stedum 2

Langzamerhand begint de 2seizoenshelft weer en mag menig club weer voor de competitie aantreden en dat midden in de winterperiode. Nu kon er afgelopen zaterdag prima gevoetbald worden maar gezien de voorspelde kou zal het komende week weer afwachten zijn. Gelukkig zijn er goede berichten van ons overkoepelend orgaan de KNVB. Komend seizoen begint de competitie later, is er een langere winterstop waarbij wel 4 geplande wedstrijden zullen zijn die in die periode verschoven kunnen worden en voetballen we tot eind mei. Dus eindelijk zal het er van komen dat je in de winter niet hoeft te vrezen dat we dan weer wel en dan weer niet voetballen.Maar genoeg over deze mooie mededeling. Afgelopen zaterdag moest Stedum 2 aantreden tegen Potetos 3. Net voor de winterstop had Stedum met een overwinning de eerste seizoenshelft goed afgesloten en was de laatste plaats overgedaan aan Knickerbockers. Als er vandaag wederom gewonnen zou worden kon men weer 2 plaatsen stijgen. Stedum 2 had zich ook weer eens geroerd op de transfermarkt en kon zonder kosten Martin Vlap (zwager van de Bansbergjes) inlijven. Hiermee wordt de concurrentie in de verdediging enigszins verzwaard want het is een verdediger. De eerste kansen in deze wedstrijd waren voor Potetos maar gelukkig wist de keeper van de Stedumers wel raad met deze ballen. Toch kwam Stedum na 10 minuten ietwat ongelukkig op achterstand. Een bal door het centrum werd ongelukkig van richting veranderd waardoor Boelie de Sturler kansloos was en hierdoor de 0-1 op het scorebord kwam. Hierna wist De Sturler met een aantal knappe reddingen de 0-2 te voorkomen en kwam Stedum goed weg toen scheidsrechter Swijghuizen een overtreding van Martin Vlap over het hoofd zag waardoor Potetos een penalty werd onthouden. Toch leek het na 20 minuten een verloren zaak te worden. Een goede aanval van Potetos leidde tot een goede kans maae wederom wist De Sturler erger te voorkomen. Echter in de rebound was hij alsnog kansloos. Maar kennelijk ging hierna de knop om bij Stedum want uit een goede aanval van Wolter van Zanten wist Gert Hovenga te scoren en zo was er weer hoop. Toch had Potetos misschien hierna wel op 1-3 moeten staan want wederom zwijnde Stedum bij een overtreding in het beruchte gebied. Kennelijk waren de goden Stedum gunstig gezind want een strafschop bleef uit en in de tegenaanval wist Wolter van Zanten wederom Gert Hovenga te vinden waardoor de 2-2 op het ‘virtuele scorebord’ verscheen. Even later wist Wolter van Zanten keurig Joeri Perk te bedienen die met een schitterend schot de ruststand van 2-3 op het bord bracht.In de 2helft drong Potetos steeds meer aan en wist Stedum met man en macht de voorsprong vast te houden en kon het af en toe er gevaarlijk uit komen. Toch ontstond er door een onoplettendheid in de verdediging een kans voor Potetos en de spits van hun wist wel raad met deze kans en zo stond het weer 3-3. Hierna kon de wedstrijd alle kanten op en hadden beide ploegen kunnen winnen en gezien het spelbeeld was een gelijkspel uiteindelijk ook terecht geweest. Maar in een van de laatste minuten was er een scrimmage voor de goal van Potetos en wist Juan uiteindelijk de laatste zet te geven aan de bal waardoor de bal net achter de doellijn in het net belandde. Eerst waren er nog wat protesten maar de aanvoerder van Potetos was zo sportief om aan te geven dat het een goal was. Hierdoor behaalde Stedum een zwaar bevochten overwinning waar het met zijn allen trots op mag zijn. Volgende week wordt er afgereisd naar het elftal van Rooie Rinus en Pedaalemmer en de kans is groot dat er gevoetbald wordt ondanks de voorspelde kou want bij Helpman hebben ze kunstgras en tja…dan kan er zomaar gevoetbald worden.