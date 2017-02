‘t Zandt legt Winsum 4 over de knie.

Na twee afgelaste inhaalwedstrijd in januari, konden de mannen van vv ‘t Zandt zaterdag eindelijk de wei weer in. ‘t Zandt nam het in eigen ‘t Zandt Siro op tegen het vierde elftal van fusieclub vv Winsum. Als speciale gast verwelkomden de gastheren dhr. Bas Tukker uit Breda. Hij kwam helemaal vanuit Brabant vanwege zijn grote passie: het bezoeken van voetbalwedstrijden in heel Europa. Omdat de kleinste voetbalclub van Nederland na dit seizoen ophoudt met bestaan, moest Tukker ‘t Zandt Siro nog één keer bezoeken. Tukker was niet voor niets helemaal vanuit het Zuiden afgereisd, hij zag maar liefs negen treffers.Beide ploegen begonnen sterk aan de wedstrijd, en dit resulteerde dan ook in enkele kansen voor beide ploegen. Het was uiteindelijk Peter van Weerden die in de 20e minuut de wedstrijd open wist te breken met een fraaie treffer (1-0). Nog voor rust wist ‘t Zandt de score uit te breidden naar 3-0, door treffers van Cees bij de Leij en Tim Dijkhuis.Na de thee gingen de gastheren rustig door met scoren, zo wist Sam Schellekens, enkele minuten na de aftrap, een voorzet van Sander Doorn heerlijk achter de goalie van Winsum te schuiven (4-0). Even later was het de boom lange aanvaller Marco van der Ploeg die uit een corner de bal keihard binnen kopte (5-0). Van Weerden tekende 10 minuten later voor zijn tweede van de middag (6-0). De gasten uit Winsum probeerden nog wel wat terug te doen, en dit resulteerde dan ook in de 6-1. Uiteindelijk bleek dit niet meer dan een speldenprik te zijn aangezien Arne Roeters (7-1) en Gerry Winkel (8-1) de goalie van Winsum ook nog wisten te passeren.Coach Marijn Teerling was na afloop zeer tevreden over het resultaat. Volgende week moeten de mannen van ‘t Zandt het in Uithuizermeeden opnemen tegen het derde van de Heracliden.