VVK speelt belabberd maar gaat toch met drie punten weg''

VVK moest zondag de goede reeks doorzetten tegen Farmsum, een tegenstander die in de thuiswedstrijd met 7-2 werd verslagen.Trainer de Koe waarschuwde voor onderschatting en dat het gelijk scherp en goed moest zijn. Dit was echter niet het geval, VVK startte zwak en Farmsum had met de snelle spits en de beweeglijke middenvelder twee geweldige wapens in huis. Geluk was dat keeper Pit praktisch alles pakte wat op hem af kwam. VVK deed van zichzelf spreken na 15 minuten, toen topscoorder Jay Jay Jansen naar binnen kwam en de bal hard naar de verre hoek krulde, deze werd uitstekend gepakt door de keeper van Farmsum. Vlak daarna was het wel raak toen Joey Bakker door brak op links en goed meegaf aan Eli Quimuena die beheerst afrondde, 0-1! Tevens ook de ruststand, trainer de Koe maande op scherpte aangezien er echt een aantal spelers door de ondergrens zakten. VVK ging wel scherper de tweede helft in, meer strijd en meer tweede ballen werden gewonnen, echter nog geen 0-2. Daarbij was Roy Bardewee ingebracht voor Esteban die op scherp stond na zijn gele kaart. Bardewee kwam op de linkshalf positie om wat meer ondersteuning te geven en VVK speelde met twee spitsen, Jansen en Quimuena. Dat duurde niet lang omdat ook Denny Maasdamme inviel voor Aniel Sewgobind. Maasdamme ging naar de spits en Quimuena naar rechtshalf. Daar ontstond de bevrijdende 0-2 uit, Maasdamme zette goed door en gaf voor op Jansen die voor leeg doel de bal in werkte. VVK leek veilig te zijn maar was weer knullig bij een vrije bal waar de bal gewoon meegegeven kon worden op de aanvoerder van Farmsum die de bal de goal in schoot, illustrerend voor de hele dag was die goal. Veel te zwak, niet scherp en ballen kwamen niet aan. Echter, wel drie punten! Laat het een harde les zijn voor Warffum uit over twee weken aangezien dit de volgende keer wel afgestraft wordt.