Oorlog in Helpman eindstand 2 -2.

Helpman, toch bekend als een nette club(hoewel dat de laatste tijd ook al onder enige druk stond) en dus een naam hoog te houden, zakte deze middag afschuwelijk door het ijs, zowel qua gedrag en spelopvatting. De club, met als slogan: "een club voor je leven", besloot Marum, dat vorige week met 8 - 1 wist te winnen van Veenhuizen, te bestoken met fysiek geweld, smerige overtredingen, trappen en schoppen daar waar mogelijk was, dit alles gesteund door een scheidsrechter die vanaf het begin verbaal dacht te kunnen imponeren door een minutenlange speech op het veld tegen 2 spelers te houden, om vervolgens de wedstrijd uit de hand te laten lopen. Clubicoon Harry Zwiers mag zich gelukkig prijzen deze wedstrijd niet bijgewoond te hebben.Achteraf kun je stellen dat Helpman de goede tactiek heeft weten toe te passen want het wist Marum op een schandalige wijze 1 punt te ontfutselen. Marum begon met een aantal kansen waaronder een 100 % kans voor Jordy Swieringa(naast) en Kino Elias(tegen keeper op, waarbij hij had moeten afgeven op de geheel vrijstaande Laturiuw) In de 20ste minuut kwam Helpman op een 1 -0 voorsprong. Wouter Menting wist, geheel vrijstaand, bij de tweede paal binnen te tikken. Bij de rust had het echter ook zo 3 - 0 kunnen staan. Geheel vrijstaand wisten de Helpenaren hiervan geen gebruik te maken. Marum riep in de eerste helft zelf het onheil op door in het lage tempo van Helpman mee te gaan en geen gevolg gaven aan het flitsende spel van de vorige week. In de 39ste minuut werd Edwin van der Molen uit de wedstrijd geschopt en samen met de geblesseerde Kuiper bleek dit een grote aderlating. Marum liet na om zijn eigen spel te spelen. In de tweede helft kreeg Helpman weer een cadeautje aangeboden dat wederom dankbaar werd uitgepakt door Wouter Menting. Stand 2 - 0. Het was gewoon griezelig om te zien hoe dit doelpunt "gevierd" werd door de Stadgroningers. Dat dit ook door eigen supporters beschamend werd geconstateerd zei veel. De scheidsrechter bleef met gele kaarten strooien, daar waar rode kaarten op hun plaats waren geweest. Nu werd Helpman slechts 1 x met rood bestraft, terwijl, als de scheidsrechter het had opgenomen voor het "echte" voetbal, er al drie Helpenaren voor rust hadden konden worden heengezonden. In de 25ste minuut wist Dennis Swieringa de bal bij de tweede paal hoog in het dak van het doel te werken en vanaf dat moment pas nam Marum het heft in handen. Plotseling was er strijd en inzet en werd in de 34e minuut door Derk Veenstra de 2 - 2 aangetekend. Dit nadat in de 32ste minuut pas de eerste Helpmanspeler werd weggezonden In de laatste 10 minuten had Marum nog gelegenheid te over om de wedstrijd over de streep te trekken en Helpman met verdiende lege handen achter te laten. Een fraaie actie van Haye van der Molen eindigde op de vuisten van de keeper, Frank Terpstra had de bal voor het inknikken, Rob Groefsema, na een technisch hoogstandje, wist de bal op de paal te mikken en Jeroen Boekema kwam, na enig fortuin, niet verder dan de bal boven op de lat te laten stuiteren. Eindstand 2 - 2. Wat kan voetbal dan een uitermate vervelende middag opleveren en zou een team als Helpman enig plezier uit zo'n wedstrijd gehaald kunnen hebben? Ik kan me het niet voorstellen. Veel slechter als dit kun je het voetbal niet promoten, lijkt me, hoewel FC Groningen - Excelsior toen nog gespeeld moest worden. Ja, in Groningen moet je niet zijn voor een mooi potje voetbal…………..Een club voor je leven, tja…………Volgende week zaterdag om half drie: Marum- De Pelikanen, er zijn nog kaarten……………………….