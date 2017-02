Oefenwinst EKC dames

In aanloop naar de tweede helft van de competitie speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 4 februari een oefenwedstrijd in Eenrum tegen derdeklasser SIOS uit Sauwerd.Bij EKC ontbraken Suzanne Bergstra, Wendy Reitsma. Marije Roelink en Demi Mulder terwijl de nog niet helemaal herstelde Sarah Rijzinga eerst in reserve werd gehouden. Wel waren Nicky Bos (op doel) en Gretha Annema van de partij. Onder leiding van scheidsrechter I. Vos uit Wehe-den Hoorn was EKC wel meer de bovenliggende partij maar creëerde zich weinig echte kansen. Achterin had EKC alles goed op orde met Marjon Bos als libero voor Wendy Reitsma. Al na een minuut schoot Rebecca Postma voorlangs. EKC wilde wel meer maar liep zich herhaaldelijk vast in de SIOS-defensie. De gasten probeerden ook wat terug te doen maar slaagden daar nauwelijks in daar EKC haar in een vroegtijdig stadium al opving. Aan de andere kant haalden hoekschoppen van Michelle Koster niets uit en zag Nicky Knol haar schot naast gaan terwijl Koster ook nog stuitte op een goede keepende SIOS-keepster Fanny Chen. EKC-keepster Nicky Bos kende een rustiger eerste helft want op enkele terugspeelballen en een gestopte inzet van SIOS in de 24e minuut had zij niet veel te doen. Echter voorin wilde het bij EKC edoch ook niet lukken. Ballen gingen over en naast of smoorden in de SIOS-defensie. Zo stond het bij rust dan ook nog 0-0.Na de rust sloeg EKC al na 2 minuten toe. Na een voorzet van Marjon Bos en een steekpass van Janet Toonder was het Rebecca Postma die de stand naar 1-0 tilde. Uiteraard wilde EKC meer maar ook nu strandde het herhaaldelijk in de SIOS-defensie of op keepster Fanny Chen. De blauwwit-gehemden zagen een schot nog wel naast gaan en zelfs tegen de lat kletsen maar waren verder aanvallend nog onmachtig. Na een kwartier in de tweede helft maakte Sarah Rijzinga voorzichtig haar rentree. Aanvallend werd EKC hierdoor wel beter maar vooralsnog leverde dit nog geen doelpunten op. Aan de andere kant werd ook SIOS niet echt meer gevaarlijk behoudens enkele afgestopte aanvallen en een schot naast. Het was EKC dat in de 78e minuut de wedstrijd definitief op slot gooide. Loes Korhorn vond Emma Postma die vanaf de linkerflank van ongeveer 18 meter de bal over de te ver uit haar doel staande Fabby Chen lepelde: 2-0. EKC kreeg mogelijkheden maar het was ineens heel verrassend dat SIOS in de 86e minuut ineens terug kwam. Trienke de Haan vond Alieke Ozinga die de 2-1 inschoot. Hier zou het voor SIOS bij blijven. EKC wist in de 90e minuut nog wel te doelpunten. Na een individuele actie bepaalde Emma Postma de eindstand op 3-1. Een goede opwarmer voor EKC, dat klaar is voor de komende competitiewedstrijd a.s. zaterdag in Eenrum tegen GV Groen Geel uit Groningen, aanvang 14.00 uur