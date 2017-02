SV Bedum wint eenvoudig van zwak Froombosch

SV Bedum boekte zondagmiddag een simpele zege op laagvlieger Froombosch. In een wedstrijd die voornamelijk bestond uit eenrichtingsverkeer richting het doel van de gasten werd het een 4-0 zege voor de thuisploeg die gezien het aantal kansen echter met dubbele cijfers had moeten winnen.Voor SV Bedum begon zondagmiddag de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Froombosch. Waar de Bedumers voor aanvang van het duel op een vijfde plaats bivakkeerden namen de gasten een twaalfde positie in. Dat zorgde dat trainer Dick Visser vooraf duidelijk was over de doelstelling voor het duel tegen Froombosch. ,,Het is een heel simpel verhaal. We willen graag bovenin meedoen en dan moeten we vandaag de drie punten in eigen huis houden. Wij hebben door ons kunstgrasveld de laatste weken nog redelijk kunnen trainen wat voor Froombosch wel even anders zal zijn geweest. Daar moeten we dus ons voordeel uit halen, aldus Visser die verder met geen woord repte over de plannen die er binnen SV Bedum zijn richting een poging om het prestatievoetbal op de zondag toch weer een impuls te geven. Want dat waren de geluiden die er zondag duidelijk te beluisteren vielen in Bedum. Plannen van een aantal sympathisanten vanuit het verleden van de vv Bedum die nog geen afscheid willen nemen van het prestatievoetbal op zondag. Maar of de plannen ook daadwerkelijk concreet worden is nog afwachten. Want het bestuur van SV Bedum heeft wel een aantal voorwaarden gesteld. Een van de voorwaarden is dat er voor de twee zondagteams minimaal 34 spelers op papier moeten staan. Is dat niet het geval dan gaat toch echt de stekker uit het prestatievoetbal op zondag wat Bedum betreft.Maar zondagmiddag was dat laatste natuurlijk nog niet aan de orde want in het duel tegen Froombosch om de drie punten die er voor moesten zorgen dat er aansluiting gevonden werd bij de top drie, bestaande uit Harkstede, Eenrum en Blauw Geel ’15. In de beginfase van het duel dat voor vijfentwintig toeschouwers werd afgewerkt ging het nog redelijk gelijk op. Froombosch voetbalde aardig met de thuisploeg mee waardoor er bij de toeschouwers de hoop ontstond dat het weleens een leuk duel kon gaan worden. Zo kwamen er direct al wat kansjes voor beide teams waarbij die van Jesse Fokkema in de tiende minuut de grootste was. De Bedumer zag zijn fraaie kopbal echter gekeerd worden door doelman Arne Dijkhuis. Waar Fokkema er niet in slaagde om de gastheren op een vroege voorsprong te zetten slaagde Job Mol daar in de 16minuut wel in. Bij een poging een aanval van de thuisploeg te onderscheppen kwamen centrale verdediger Derk Hofman en keeper Arne Dijkhuis met elkaar in botsing. Dat zorgde dat de bal bij de jonge aanvaller van Bedum kwam die met dit buitenkansje wel raad wist: 1-0. Na de openingstreffer van de Bedumers brokkelde het verzet van de bezoekers al vrij snel af. Dat zorgde dat er steeds meer kansen voor de thuisclub kwamen om op een comfortabele 2-0 te komen. Maar wat de thuisclub bleef het in de eerste helft bij het creëren van kansen die echter niet benut werden. Want na precies drie kwartier stond er nog steeds een 1-0 tussenstand op het scorebord.De meeste van de vijfentwintig toeschouwers zaten nog in de kantine toen er na een minuut in de tweede helft al een 2-0 stand op het scorebord stond. Robbert Wal, door afwezigheid van Ruben Stuive deze middag aanvoerder, stuurde met een fraaie pass Luuk Brands op avontuur. De vanuit het tweede team teruggekeerde routinier nam de bal goed aan en passeerde even later met een fraaie lob doelman Arne Dijkhuis: 2-0.De tweede treffer van de gastheren zorgde bij velen langs de lijn voor het idee dat het duel gespeeld was. Een conclusie die aardig klopte. Wat Froombosch in de tweede helft namelijk aanvallend presteerde mocht echt geen naam hebben. Iets wat in schril contrast stond met de thuisploeg. De paarshemden creëerden zich namelijk kans op kans maar deden daar ook in de tweede helft onvoldoende mee. Dat zorgde dat er na twintig minuten in de tweede helft nog steeds een 2-0 stand op het scorebord stond. Een tussenstand die gezien het aantal kansen voor de thuisploeg minimaal 5-0 had moeten zijn.Richting de slotfase werd het kansenfestival voor de formatie van Dick Visser alleen maar groter. Froombosch beperkte zich alleen maar meer tot het wegtrappen van de bal waarbij het vaak meer geluk dan wijsheid was dat degene de bal bij iemand kreeg die hetzelfde kleur shirt droeg. Doordat ook aan de kant van de gastheren het elkaar vinden vaker niet dan wel lukte werd het steeds meer een duel waarbij iedereen wel een beetje naar het eindsignaal verlangde. In de 83minuut kwam er opeens weer een opleving in de wedstrijd. Even buiten het strafschopgebied van de gasten kwam Luuk Brands in balbezit en de middenvelder zorgde vervolgens met een geplaats schot in de verre hoek voor een 3-0 stand. Een derde treffer wat nog maar een flauwe afspiegeling was van het krachtsverschil tussen beide teams. Zeven minuten later zorgde Thijs Helder uiteindelijk nog voor een mooi slotakkoord. De middenvelder stuurde met een fraaie lichaamsbeweging twee tegenstanders de verkeerde kant op en mocht vervolgens alleen op doelman Dijkhuis afgaan. Voor de corpulente keeper van de bezoekers maakte Helder vervolgens geen fout en even later stond er een 4-0 stand op het scorebord. De prima fluitende scheidsrechter Apol begreep vervolgens dat iedereen wel een beetje klaar was met een wedstrijd die SV Bedum een simpele 4-0 zege opleverde maar als kijkspel een ruime onvoldoende scoorde.SV Bedum-Froombosch: 4-0 (1-0)16. Mol 1-0, 47. Brands 2-0, 83. Brands 3-0, Helder 4-0.Scheidsrechter: J. Apol (Groningen)Gele kaarten: Van Loenen (SV Bedum), Huizing(Froombosch)SV Bedum: Lankman; De Lange (56. Mulder), Wezeman, Rietvoort, Van Loenen; Brands, Helder, Wal; Mol(82. Bleker), Fokkema, Buurlage(62.Smit)Froombosch: Dijkhuis; Huizing, Hofman, Aalfs, Zuur; Huizinga, Zweep, Mulder, Kramer; Martin Schreijer, Tim Schreijer.