FC LEO stunt met zege op titelkandidaat

Een met veel strijdlust spelend FC LEO zorgde zaterdagmiddag voor een daverende stunt door in Groningen van nummer drie Lycurgus te winnen. Op sportpark West-End werd het een 5-3 overwinning voor de Leensters die mede tot stand kwam door een paar ongelukkige beslissingen van scheidsrechter Bob Brinkhuizen uit Sauwerd.Voor FC LEO stond er bij aanvang van de tweede seizoenshelft direct een lastig duel op het programma. De Leensters moesten zaterdagmiddag namelijk op bezoek bij nummer drie Lycurgus dat met Mamio en RWF in een felle strijd is verwikkeld waar het gaat om het kampioenschap in zaterdag 4C. Dat zorgde dat FC LEO-trainer Gerke Kersaan voor de wedstrijd sprak van een voor zijn team lastige opgave. ,,We hebben in de winterstop een paar aardige oefenwedstrijden gespeeld en hopelijk geeft dat de ploeg wat vertrouwen. Dat zullen we in de tweede seizoenshelft namelijk hard nodig hebben om uit de onderste regionen weg te komen. In Leens was Lycurgus een paar maanden geleden duidelijk te sterk voor ons dus verwacht ik ook vandaag een lastige wedstrijd, aldus Gerke Kersaan die verder de pech had dat topscoorder Rowan Rozema nog steeds niet helemaal hersteld is van een voor de winterstop opgelopen rugblessure. ,,Rowan heeft in de winterstop nauwelijks kunnen trainen. Maar ook een niet helemaal fitte Rowan kan voor ons heel belangrijk zijn, ” waren de laatste woorden van Kersaan voordat het duel op een van kunstgrasvelden van sportpark West-End in Groningen begon. Een duel dat onder leiding stond van scheidsrechter Bob Brinkhuizen uit Sauwerd die al in de tweede minuut van de wedstrijd volledig de mist inging. Bij de eerste de beste aanval van FC LEO zag aanvalsleider Rowan Rozema dat Lycurgus-doelman Wiebe Rinket in het strafschopgebied eerder bij de bal zou zijn dan de spits van de Leensters. Rozema besloot daarom tot een duikeling alsof hij door de goalie was geraakt. Een actie waar Brinkhuizen een strafschop in zag maar wat een schwalbe was waar Rozema van menig arbiter de gele kaart voor zou hebben ontvangen. Maar de bal ging op de stip en even later voerden Frank Veenwijk en doelman Wiebe Rinket een ware slapstick op. Veenwijk schoot de penalty namelijk bedroevend slecht in maar Rinket ging daar in mee met een reactie die als een tevergeefs grabbelende doelman kolderiek overkwamLang konden de Leensters niet van deze snelle voorsprong genieten want in de vijfde minuut zorgde miscommunicatie tussen Jeroen Batema en doelman Gert Klaas Zijlstra dat Thijs Wesselink de stand weer gelijk kon trekken. Twee minuten later hadden de gasten het weer op voorsprong kunnen staan wanneer Marko Rietema de bal beheerst langs doelman Rinket had geplaatst. Maar de vleugelspeler van de Leensters schoot de bal echter onbesuisd en hard naast. Na ruim een kwartier werd er vervolgens weer gescoord op sportpark West-End. Uit een corner van Rik Schuttenbeld zorgde Rowan Rozema er met een fantastische kopbal voor dat de Leensters op 1-2 kwamen. Een voorsprong die zeker verdiend was omdat de gasten duidelijk meer strijd leverden dan de thuisploeg. In de 19minuut hadden de Leensters zelfs op 1-3 kunnen komen toen Frank Veenwijk door een wel heel erg matige verdedigingslinie van de thuisploeg brak. Waar Veenwijk met een beheerst schot doelman Rinket had kunnen passeren koos hij echter voor een lob die ruim over het Lycurgus-doel verdween. Nadat even later Marcel Kadijk voor een ongelukkige handsbal een gele kaart had gekregen kwam de thuisploeg in de 37minuut weer op gelijke hoogte. Knullig optreden in de defensie van de bezoekers zorgde dat Thijs Wesselink met zijn tweede treffer van de middag de stand op 2-2 kon brengen. Een stand wat na iets meer dan vijfenveertig minuten ook de ruststand was.In de tweede helft verwachtte iedereen een wat scherper Lycurgus maar niets was minder waar. Het waren in het tweede part de bezoekers die in de 57minuut op weer op voorsprong kwamen. Goed voorbereidend van de verder flets spelende Marko Rietema zorgde dat de bal bij Frank Veenwijk die met zijn borstkas de bal over de doellijn wist te drukken: 2-3. Na deze hernieuwde achterstand gaven de gastheren vervolgens wat meer gas en kwamen er zeker mogelijkheden op de gelijkmaker. Zo moest Gert Klaas Zijlstra in de 63minuut gestrekt naar de rechterbenedenhoek om de 3-3 te verijdelen. Twee minuten later hadden de gasten alle geluk van de wereld dat scheidsrechter Brinkhuizen vanuit zijn positie onvoldoende kon zien dat de overtreding op Thijs Wesselink binnen en niet buiten de beruchte lijnen werd gemaakt. De arbiter uit Sauwerd liet vervolgens een vrije trap nemen die Lycurgus niets opleverde waarmee de arbiter de stadjers een zuivere strafschop mee door de neus boorde. Rond de 70minuut besloot Lycurgus-trainer Jan Potma( volgend seizoen als trainer actief bij Roos Zwart Baflo) tot wat wisselingen in zijn team. Zo kwam Jesse Boeijenga in de ploeg voor Bas Penninga en het was de invaller die in de 78minuut de stand op 3-3 bracht. Boeijenga kreeg op ongeveer twintig meter van het doel van FC LEO de bal en besloot om een doelpoging te wagen. Een juist besluit van de invaller want via een onhandig grabbelende Gert Klaas Zijlstra verdween de bal in het doel.De gasten toonden echter veerkracht want zeven minuten na de gelijkmaker stond het weer 3-4 in Groningen. Bij een aanval van de Leensters was de bal de lijn al gepasseerd maar schoot Frank Veenwijk voor alle zekerheid de bal snoeihard tegen de touwen. Dat Rowan Rozema ondertussen doelman Wiebe Rinket hinderde deed daarbij niet meer ter zake want assistent-scheidsrechter Jacob Boekweg had geconstateerd dat de bal de lijn al eerder was gepasseerd. De hernieuwde voorsprong voor de Leensters zorgde uiteraard voor een enorme domper bij de gastheren die zestig seconden later ook nog een vijfde treffer om hun oren kregen. Een vijfde goal die er uiteindelijk voor zorgde dat FC LEO op basis van een gezond portie strijdlust en een beetje geluk het duel met 3-5 won en daardoor drie kostbare punten mee naar Leens mocht nemen.Lycurgus- FC LEO: 3-5( 2-2)2. Veenwijk 0-1( str.), 5. Wesselink 1-1, 16. Rozema 1-2, 37. Wesselink 2-2, 57. Veenwijk 2-3, 78. Boeijenga 3-3, 85. Veenwijk 3- 4, 87. Rozema 3-5.Scheidsrechter: B. Brinkhuizen ( Sauwerd)Gele kaart: Kadijk( FC LEO)Lycurgus: Rinket; Kleef( 70. Marskamp), Flierman, Laan, Goeree; La Crois, Arjen Potma, Wesselink; Jordi Potma, Milkovic, Penninga( 68. Boeijenga)FC LEO: Zijlstra; Bakker, Batema, Poort, Marc van der Klei; Rietema(60. Remko van der Klei), Schuttenbeld; Veenwijk Rozema( 90+2.Smit), Kolkena.Teamprestatie:Gerke Kersaan was na afloop uiteraard zeer blij met de drie punten die zijn ploeg tegen titelkandidaat Lycurgus uit het vuur had gesleept. ,,We hebben als team een prima prestatie geleverd. We hebben heel veel strijd in de wedstrijd gegooid en zijn daar met een wel terechte overwinning voor beloont.”