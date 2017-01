Veenhuizen nog lang niet wakker na winterslaap.

Het is dat Marum de tweede helft een aantal tandjes terugschakelde, anders had het ook zo maar 15 - 1 kunnen zijn. Nadat Marum in de heenwedstrijd met de nodige moeite met 2 - 1 wist te winnen van de tegenstander van vanmiddag, was een ieder benieuwd hoe de beide teams uit de winterstop waren gekomen. Het was duidelijk dat Marum de winterstop beter verteerd had dan de tegenstander, wat heet!Na 9 minuten en maar liefst 5 doelrijpe kansen had Tom Boezerooij er al twee inleggen. Bij Veenhuizen klopte er nagenoeg niets van; er werd uitermate slecht verdedigd en men bewoog zeker 3 versnellingen lager dan de spelers van Marum. En dan weet je dat je met spelers als Tom - Ursain - Boezerooij, met daarom heen de beweeglijke, hardwerkende, Marc Oldewarris, in een open mes loopt. Dat dit mes ook nog eens vlijmscherp bleek, kwam wel naar voren in de eindstand. In de 22ste minuut draaide Edwin van der Molen zich fantastisch vrij op het middenveld en had een vrije doortocht. Hij besloot echter niet voor eigen eer te gaan en legde fraai af op Marc Oldewarris, die de 3 - 0 liet aantekenen. In de 25ste minuut, besloot Boezerooij, in het overvolle strafschopgebied van Veenhuizen, een actie te ondernemen. Na 5 spelers dolgedraaid te hebben besloot hij op doel te schieten. In eerste instantie pareerde de keeper de bal, het was echter Daniel Laturiuw die op de juiste plaats stond en de bal in tweede instantie tegen de touwen joeg. In de 29ste minuut besloot: "Boez" voor eigen eer te gaan, in plaats van af te leggen op de vrijstaande Oldewarris. Het schot ging hoog over. In de 37ste minuut joeg Martijn Kuiper de keeper op en via een blocktackle wist hij de bal in bezit te krijgen, om vervolgens via een actie op de achterlijn bij Boezerooij te krijgen die echter tegen een speler van Veenhuizen aanschoot. Jeroen Boekema, terug van een blessure, joeg de bal hoog in het doel; 5 - 0. Daan Assink mocht in minuut 37 een corner nemen en wist de bal bij Marc Oldewarris te krijgen die met een kopbal de 6 - 0 ruststand liet aantekenen. De tweede helft begon wederom goed en in de 51ste minuut mocht Daan Assink vanaf 11 meter een poging doen. 7 - 0. Nadat de ingevallen Kino Elias een moeilijke kans niet wist te verzilveren was het in de 57ste minuut wel raak. Deze keer viel de lange bal wel goed en met een droog schot liet hij de 8 - 0 op het scorebord aantekenen. Ook Rob Groefsema had de eer in te mogen vallen en hoewel hij niet wist te scoren was de invalbeurt toch veelbelovend te noemen. In de 79ste minuut trok Derk Veenstra, in de ogen van scheidsrechter G. van Duinen, te hard aan de handrem, met als gevolg een strafschop tegen; 8 - 1. "Ik raakte hem wat ongelukkig en ja, je kunt hem geven" gaf Derk na de wedstrijd eerlijk toe. Nadat Frank Terpstra in de laatste minuut vanuit de draai niet raak wist te schieten, floot de scheidsrechter de wedstrijd naar het verleden. De wedstrijd van Loppersum werd afgelast zodat de achterstand op de ranglijst teruggebracht werd tot 4 punten met 1 wedstrijd meer gespeeld.Volgende week de uitwedstrijd tegen Helpman in Groningen, aanvang half 3, er zijn nog kaarten…………………Bijzonderheden: Tom Boezerooij acteerde op nieuwe voetbalschoenen beschikbaar gesteld door Opa Boezerooij. Wellicht heeft de eindstand hiermee te maken?Arend van der Meulen