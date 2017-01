SV Bedum heeft wederom geen kind aan Froombosch

Overlopen

De tweede helft startte met ongewijzigde teams, maar Bedum bleek veel scherper. Met de intentie om het duel snel in het slot te gooien ging het bal tempo omhoog, wat de gasten uit Froombosch al snel in verlegenheid bracht. Na een aantal vlotte combinaties op het middenveld kwam de bal bij Wal, die de diepgaande actie van Brands al gehad gezien. Met een steekbal op maat kwam Brands alleen voor de keeper. Met een magistrale chip liet hij de keeper kansloos en besliste hij de wedstrijd, 2-0. Kort hierna werd de Lange gewisseld en kwam Mulder binnen de lijnen. Bedum probeerde aan het doelsaldo te werken, maar zo kort na de winterstop stond het vizier nog niet op scherp. Meerdere kansen, die menig toeschouwer al geteld had, belandde niet achter de keeper van Froombosch. Twintig minuten voor tijd liet Brands wederom zien hoe het moest, na een keurig geplaatste bal in de verre hoek, 3-0. Hierna kwam Smit in het veld voor Buurlage. De barrage van kansen hield aan, maar het duurde tot vijf minuten voor tijd tot de eindstand op het bord kwam. Helder, bekend op z’n snelheid en bewegelijkheid, pikte de bal op de middenlijn op en soleerde door de gehele defensie van Froombosch. Met een bekeken schot zette hij de eindstand op het bord, 4-0. De scheidsrechter besloot geen extra tijd bij te trekken. Volgende week wacht de eerste proef van 2017 met een uitduel bij Eenrum. Aanvang 14.00 uur.

Zondag stond de replay van de eerste wedstrijd van het seizoen op het programma. Tevens ook de eerste wedstrijd na de winterstop, aangezien vorige week uit tegen Farmsum niet gevoetbald kon worden. In en tegen Froombosch werd het in september 3-4 voor de Bedumers, na een tumultueus slot. Op deze zachte winterdag hadden de Bedumers thuis echter geen enkel probleem tegen Froombosch, wat vrijwel de gehele wedstrijd kansloos was. Het werd 4-0.Een leuk feitje is dat de Bedumers dit seizoen thuis nog ongeslagen is op het eigen snelle kunstgras. Alleen Eenrum, VVK en Harkstede wisten hier een puntje weg te snoepen. Alle overige wedstrijden resulteerde in een overwinning voor de paarshemden. Zonder vaste aanvoerder Stuive, maar met oudgediende Brands domineerde Bedum in de beginfase en liet het de bal rustig rondgaan. Met wat speldenprikjes probeerde de paarshemden een zwakke plek te vinden in de defensie van de gasten, maar met veel kunst en vliegwerk kwam de laatste pass nét niet aan. Na een klein kwartier kwam de voorsprong wel op het bord. Een diepe pass op Mol leek simpel opgepakt te worden door de keeper, maar door een miscommunicatie kwam hij in botsing met zijn eigen centrale verdediger. Mol pikte de bal dankbaar op en schoof binnen, 1-0. Froombosch probeerde hierna met de lange bal de defensie van Bedum in verlegenheid te brengen. Eenmaal lukte dit, maar de Lange herstelde keurig en voorkwam een gevaarlijk schot. Gedurende het tweede gedeelte van de eerste helft wist Bedum nog een aantal grote kansen om zeep te helpen, maar domineerde en leek er geen vuiltje aan de lucht. Met een ietwat kleine voorsprong, maar een gerust gevoel voor de Bedumers floot scheidsrechter Apol voor de rust