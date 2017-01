Opnieuw winst voor Drachtster Boys vrouwen

Direct na de aftrap zakte Zuidoost United ver in en liet Drachtster Boys het spel maken. Zij loerden op kansjes middels de counter. De vrouwen uit Drachten kregen kansen via Sanne Bijlstra en Bernou Hijlkema.

De corners leverden vervolgens aan beide kanten grote kansen op. Aan de kant van Drachtster Boys was het Vera Veelers die goed wegdraaide van haar tegenstander. Haar schot werd gestopt door keepster Soraya Wong-a-Liem.

Bij de corners aan de andere kant moest Teuny Bosma twee keer redden door schoten van Bouchra Moudou en Michelle Playfair.

De grootste kans van de eerste helft was voor de Amsterdamse vrouwen. De zusjes Playfair tikten de bal snel heen en weer door de verdediging. Ook keepster Teuny Bosma werd gepasseerd, maar voor het lege doel werd de bal op de paal geschoten. Ruststand 0-0.



Drachtster Boys ging de tweede helft voortvarend van start door een vroege goal. Lotte Donath onderschepte de bal en kon de bal na een 1:2 met Jessie Prijs binnen schuiven; 1-0.

Ook de 2-0 volgde snel. Esther van Toledo gaf de bal voor op Marian Meijer, die wist te scoren.

Aan de andere kant deden de Amsterdammers wat terug. Uit een corner werd Michelle Playfair aangespeeld. Zij draaide goed weg en schoot de bal van dichtbij hard binnen; 2-1.

Vera Veelers bracht de marge weer terug op twee goals. Zij draaide goed bij haar tegenstander weg en schoot van afstand hard binnen; 3-1.

Het slotakkoord was voor Lotte Donath. Een korte intrap van Esther van Toledo werd in de verre hoek geschoten door Lotte Donath, waardoor de eindstand 4-1 op het scorebord werd gezet.

Volgende week neemt Drachtster Boys het in Heerhugowaard op tegen Reiger Boys voor de halve finale van de landelijke beker.

Nadat er afgelopen week gewonnen werd van Drs Vijfje, stond vrijdag 27 januari de wedstrijd tegen nummer 3, Zuidoost United op het programma.Door: Conny Oosting-Wildeboer